Убивство Павла Шеремета: Печерський районний суд Києва подовжив арешт підозрюваній

Печерський районний суд Києва подовжив арешт однієї з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь до 4 квітня поточного року. Таке рішення суд ухвалив у середу, передає інформагенція "Українські Новини".

Дугарь була доставлена до суду і була присутня на засіданні разом зі своїми адвокатами. Під час засідання прокурор Сергій Зузак серед ризиків скасування домашнього арешту Дугарь згадав небезпеку переховування від органів досудового розслідування.

Прокурор також заявив, що Дугарь може покинути країну, оскільки її чоловік іноземець. Натомість захист заявив, що підозрювана вже два роки не спілкується з чоловіком. Також зазначалося, що, перебуваючи під домашнім арештом, Дугарь не намагалася залишити країну, а її паспорт для виїзду за кордон було здано правоохоронцям.

Адвокат Віталій Коломієць, коментуючи ризик того, що підозрювана може вільно контактувати з ймовірними співучасниками, що перебувають на свободі, зазначив, що підозрювані в цій справі - Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко - перебувають під вартою, а інших можливих співучасників немає.

Критика експертизи

Сторона захисту залучила експертів, які проаналізували результати експертизи ходи Дугарь і жінки з камер спостереження, проведеної слідчими. Експертиза слідчих є необ'єктивною, неповною, проведеною з порушеннями законодавства, і не може бути доказом у суді, наголошують адвокати.

Крім того, посилаючись на експертів, адвокати Дугарь стверджують, що порівняння особливостей обличчя Дугарь і жінки з камер відеоспостереження, яка, за версією слідства, причетна до вбивства Шеремета, не дають підстав стверджувати, що це одна і та сама людина.

Попри це, у висновку зазначається, що аналіз ходи дає умовно-достатні докази, що це одна і та сама людина. Крім того, Коломієць заявив, що слідчі не провели експертизи зросту Дугарь, тоді як зріст інших підозрюваних у цій справі перевірили.

Зіставивши відео з камер спостереження, на якому нібито Кузьменко і Дугарь, адвокат зазначив, що їхній зріст має бути однаковим. Однак зріст Кузьменко становить 165 сантиметрів, а зріст Дугарь - 175 сантиметрів. Захист Дугарь заявив, що подаватиме апеляцію.

Рраніше суд змінив Дугарь цілодобовий домашній арешт на нічний, нагадують "Українські Новини". Напередодні суд подовжив до 3 квітня арешт ще одній підозрюваній у цій справі Юлії Кузьменко.

Нагадаємо, Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року у центрі Києва, підірвавши вибухівку, закладену в автомобіль, яким він керував. Понад три роки слідство - поліція, прокуратура та СБУ - не надавали інформації про розслідування справи. 12 грудня 2019 року у МВС повідомили, що слідство встановило підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Підозрюваними є волонтерка і дитяча лікарка Юлія Кузьменко, музикант і військовий Андрій Антоненко, Інна Грищенко (позивний "Пума") і її чоловік Владислав Грищенко ("Буча"), а також військова медсестра Яна Дугарь.