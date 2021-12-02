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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тіньова економіка".
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Держава хоче запропонувати таксистам-нелегалам легалізуватися за прийнятні кошти. Таксист може придбати патент і працювати офіційно. Та чи хочуть таксисти мати офіційні стосунки з державою? І хто з них найбільше зацікавлений у легальному бізнесі?
Після десяти років заборони грального бізнесу в Україні президент Володимир Зеленський пропонує легалізувати казино задля стимулювання туристичної галузі. Проте на цьому шляху є чимало ризиків, застерігають експерти.
Охочих працювати "наліво" в Німеччині чимало і передусім це іноземці. Економіка ФРН щорічно втрачає до 300 мільярдів євро від нелегальних працівників. Але й охоронці закону не сплять. Як німці борються з нелегальною зайнятістю?