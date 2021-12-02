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Тіньова економіка

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "тіньова економіка".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Тіньова економіка: хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків

Тіньова економіка: хто в Україні найбільше ухиляється від сплати податків 02.12.2021

Про те, якими є наймасштабніші схеми ухилення від сплати податків та чому український бізнес переходить у тінь, читайте в інтерв'ю DW зі старшим економістом CASE Україна Володимиром Дубровським.
Верховна Рада легалізувала віртуальні активи

Верховна Рада легалізувала віртуальні активи 08.09.2021

Щоденний обіг віртуальних активів в Україні становить близько одного мільярда гривень, але цей ринок перебуває в тіні, нарікають у мінцифри.
Податкова амністія: шанс для економіки чи пільга для багатіїв?

Податкова амністія: шанс для економіки чи пільга для багатіїв? 15.06.2021

Верховна Рада підтримала податкову амністію в Україні. Хто зможе нею скористатися та як вона вплине на економіку, з'ясовувала DW.
Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні 31.03.2021

Через карантинні обмеження українці рідше стали їздити за кордон. Багато туристів, які до пандемії мандрували в інші країни, обрали подорожі Україною. Чи підштовхнула така ситуація розвиток внутрішнього туризму?
Чи поборе презумпція винуватості нелегальну працю в Україні?

Чи поборе "презумпція винуватості" нелегальну працю в Україні? 12.02.2021

Для боротьби з тіньовою зайнятістю український уряд запроваджує "презумпцію трудових відносин". Лазівок для роботи "по-чорному" стане менше. Однак і тиску на бізнес може побільшати, застерігають критики.
Майбутнє українського таксі: існування в тіні чи вихід на світло

Майбутнє українського таксі: існування в тіні чи вихід на світло 18.11.2020

В Україні "в тіні" працює більше 90 відсотків всіх таксистів. Вони не лише не платять податків, але й не несуть відповідальності у випадку ДТП з пасажирами. Що може змінити цю ситуацію? Та коли це може статися?

Легалізація ринку таксі в Україні: що таксисти думають про патентування їхнього бізнесу (11.09.2020) 11.09.2020

Держава хоче запропонувати таксистам-нелегалам легалізуватися за прийнятні кошти. Таксист може придбати патент і працювати офіційно. Та чи хочуть таксисти мати офіційні стосунки з державою? І хто з них найбільше зацікавлений у легальному бізнесі?
Легалізація ринку таксі в Україні: що думають таксисти (відео)

Легалізація ринку таксі в Україні: що думають таксисти (відео) 11.09.2020

Держава хоче запропонувати таксистам-нелегалам легалізуватися за прийнятні кошти. Таксист може придбати патент і працювати офіційно. Та чи хочуть таксисти мати офіційні стосунки з державою?
Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати 29.08.2020

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня до п'яти тисяч гривень.
Більшість інвесторів розчарувалися в Україні

Більшість інвесторів розчарувалися в Україні 02.07.2020

Слабкість судової системи, корупція, тіньова економіка й тиск влади на НБУ негативно впливають на настрої інвесторів. Таким став головний підсумок чергового "Індексу інвестиційної привабливості України".
Мулли, військові й боротьба Ірану за валюту

Мулли, військові й боротьба Ірану за валюту 08.01.2020

Революційна гвардія, до якої належав і вбитий США генерал Сулеймані, має величезний вплив на економіку Ірану. Цей вплив, найімовірніше, тільки зростатиме, адже економіка країна загалом лише слабшатиме.
Рулетка від Зеленського: чого очікувати від легалізації грального бізнесу?

Рулетка від Зеленського: чого очікувати від легалізації грального бізнесу? 09.08.2019

Після десяти років заборони грального бізнесу в Україні президент Володимир Зеленський пропонує легалізувати казино задля стимулювання туристичної галузі. Проте на цьому шляху є чимало ризиків, застерігають експерти.
Легалізація канабісу. Канада так і не дочекалася буму індустрії конопель

Легалізація канабісу. Канада так і не дочекалася буму індустрії конопель 01.08.2019

Уже майже рік канабіс у Канаді можна купувати та споживати легально. Для багатьох підприємців це мало б бути золотою жилою, однак бізнесу поки що важко заробляти на новому ринку.
Нелегальна зайнятість у Німеччині: які штрафи? (відео)

Нелегальна зайнятість у Німеччині: які штрафи? (відео) 02.07.2019

Охочих працювати "наліво" в Німеччині чимало. Передусім іноземців. Німецька економіка щорічно втрачає до 300 мільярдів євро від нелегальних працівників. Як німці борються з нелегальною зайнятістю?

Нелегальні заробітчани в Німеччині: замість "безвізу" діють штрафи (02.07.2019) 02.07.2019

Охочих працювати "наліво" в Німеччині чимало і передусім це іноземці. Економіка ФРН щорічно втрачає до 300 мільярдів євро від нелегальних працівників. Але й охоронці закону не сплять. Як німці борються з нелегальною зайнятістю?
Рівень тіньової економіки в Україні найнижчий за 10 років

Рівень тіньової економіки в Україні найнижчий за 10 років 12.02.2019

Згідно з розрахунками міністерства економічного розвитку України за дев'ять місяців 2018 року рівень тіньової економіки в країні склав 32 відсотки від ВВП - це найнижчий показник за останні 10 років.
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