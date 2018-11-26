 Туск упевнений, що ЄС подовжить санкції щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

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Новини

Туск упевнений, що ЄС подовжить санкції щодо Росії

Євросоюз подовжить чинні санкції щодо Росії через загострення конфлікту в Україні. Упевненість у цьому висловив президент Європейської Ради Дональд Туск на саміті G20 в Аргентині.

Президент Європейської Ради Дональд Туск

Туск засудив дії Росії щодо українських моряків і захоплення трьох кораблів у Керченській протоці

Євросоюз готує подовження чинних санкцій щодо Росії. Упевненість у цьому висловив президент Європейської Ради Дональд Туск у п'ятницю, 30 листопада, на саміті країн Великої двадцятки (G20) у Буенос-Айресі.

"Європа об'єднана в нашій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Ось чому я впевнений, що ЄС подовжить санкції щодо Росії у грудні", - вказано на Twitter-сторінці Туска.

Глава Європейської Ради також засудив застосування Росією сили щодо українських моряків і захоплення трьох кораблів у Керченській протоці. "Застосування сили з боку Росії щодо українських кораблів - цілковито неприпустиме", - цитує Туска інформагенція dpa.

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Затриманих у Керченській протоці українських військових моряків переводять з Криму до слідчого ізолятора в Москві. (30.11.2018)

Закон надруковано в газеті Верховної Ради "Голос України". Документ набирає чинності в день опублікування. Воєнний стан в Україні триватиме 30 днів у 10 областях. (28.11.2018)

Президенти США і Росії мали зустрітися в рамках саміту Великої двадцятки 1 грудня. Трамп скасував зустріч із Путіним, тому що Росія не повернула до України моряків і кораблі, які захопила в районі Керченської протоки. (29.11.2018)

Наступний саміт лідерів країн та урядів країн ЄС відбудеться 13-14 грудня. У липні ЄС подовжив економічні санкції щодо Росії до 31 січня 2019 року через брак прогресу в мирному розв'язанні конфлікту на Донбасі. Ще влітку 2016 року Брюссель вирішив, що зняти торговельні й інвестиційні обмеження щодо РФ можна тільки тоді, коли положення Мінських угод будуть цілковито виконані, нагадує dpa.

Як повідомлялося, днями суд у анексованому Криму арештував на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені.

НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки.

Після цих подій у низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.

Президент США Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним на G20 через те, що Росія не повернула Україні затриманих людей і кораблі.

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