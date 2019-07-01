 Туск про Донбас: Катастрофічні гуманітарні наслідки війни для місцевих жителів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.07.2019

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Туск про Донбас: Катастрофічні гуманітарні наслідки війни для місцевих жителів

Дональд Туск та Володимир Зеленський відвідали район розведення сил у Станиці Луганській. Президент Європейської Ради заявив про катастрофічні гуманітарні наслідки збройного конфлікту на Донбасі для місцевих жителів.

Дональд Туск та Володимир Зеленський відвідали район розведення сил у Станиці Луганській

Дональд Туск та Володимир Зеленський відвідали район розведення сил у Станиці Луганській

Президент Європейської Ради Дональд Туск разом із президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 7 липня відвідав селище Станиця Луганська.

Після візиту Туск наголосив, що "трагедія в Східній Україні триває, з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевих жителів, які опинилися в пастці війни Росії". У дописі в соціальній мережі Twitter Туск також зазначив, що мав хороші зустрічі з українськими військовими, спостерігачами ОБСЄ та представниками гуманітарних організацій.

Володимир Зеленський, своєю чергою, у мережі Facebook повідомив, що разом з президентом Європейської Ради вони оглянули нові позиції ЗСУ за лінією розведення в Станиці Луганській. Він нагадав, що ініціює відбудову мосту в Станиці Луганській і про відповідні домовленості з Кабміном.

У повідомленні про візит на сайті президента України зазначається, що Зеленський з Туском на понад півкілометра "пройшли далі нульової позиції Збройних сил України вглиб зони розведення" та дійшли до зруйнованого мосту, яким люди перетинають лінію розмежування.

У прес-службі Операції Об'єднаних сил додали, що під час візиту Туска і Зеленського їм показали рештки боєприпасів бойовиків, які знайшли піротехнічні групи.

Військові показали Зеленському та Туску виявлені рештки боєприпасів бойовиків

Військові показали Зеленському та Туску виявлені рештки боєприпасів бойовиків

Під час поїздки до Луганської області 7 липня  Володимир Зеленський також представив нового голову Луганської обласної державної адміністрації. Ним призначено Віталія Комарницького, який раніше працював ректором Луганського університету внутрішніх справ.

Нагадаємо, у Києві 8 липня відбудеться 21-й саміт Україна-ЄС, на ньому планується підписати спільну заяву і низку угод. Голови Європейської Ради Дональд Туск і Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер представлятимуть Євросоюз, а Україну - Володимир Зеленський. 

Дивитись відео 03:22

Зеленський про розведення сил на Донбасі і повернення Росії в ПАРЄ (05.07.2019)

DW.COM

У Києві 8 липня відбудеться 21-й саміт Україна-ЄС, на ньому планується підписати спільну заяву і низку угод. Сторони на саміті будуть представлені на найвищому рівні. (04.07.2019)

Під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Канади президент України Володимир Зеленський підтвердив незмінність курсу України на інтеграцію в ЄС та НАТО. (02.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський про розведення сил на Донбасі і повернення Росії в ПАРЄ (05.07.2019)  

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