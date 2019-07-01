Туск про Донбас: Катастрофічні гуманітарні наслідки війни для місцевих жителів

Президент Європейської Ради Дональд Туск разом із президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 7 липня відвідав селище Станиця Луганська.

Після візиту Туск наголосив, що "трагедія в Східній Україні триває, з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевих жителів, які опинилися в пастці війни Росії". У дописі в соціальній мережі Twitter Туск також зазначив, що мав хороші зустрічі з українськими військовими, спостерігачами ОБСЄ та представниками гуманітарних організацій.

Володимир Зеленський, своєю чергою, у мережі Facebook повідомив, що разом з президентом Європейської Ради вони оглянули нові позиції ЗСУ за лінією розведення в Станиці Луганській. Він нагадав, що ініціює відбудову мосту в Станиці Луганській і про відповідні домовленості з Кабміном.

У повідомленні про візит на сайті президента України зазначається, що Зеленський з Туском на понад півкілометра "пройшли далі нульової позиції Збройних сил України вглиб зони розведення" та дійшли до зруйнованого мосту, яким люди перетинають лінію розмежування.

У прес-службі Операції Об'єднаних сил додали, що під час візиту Туска і Зеленського їм показали рештки боєприпасів бойовиків, які знайшли піротехнічні групи.

Військові показали Зеленському та Туску виявлені рештки боєприпасів бойовиків

Під час поїздки до Луганської області 7 липня Володимир Зеленський також представив нового голову Луганської обласної державної адміністрації. Ним призначено Віталія Комарницького, який раніше працював ректором Луганського університету внутрішніх справ.

Нагадаємо, у Києві 8 липня відбудеться 21-й саміт Україна-ЄС, на ньому планується підписати спільну заяву і низку угод. Голови Європейської Ради Дональд Туск і Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер представлятимуть Євросоюз, а Україну - Володимир Зеленський.