Туск оголосив дату позачергового саміту ЄС щодо Brexit

Позачерговий саміт ЄС скликається в Брюселі 25 листопада. Про це повідомив у четвер, 15 листопада, голова Європейської Ради Дональд Туск. Під час саміту відбудеться обговорення проекту договору про вихід Великобританії з Європейського Союзу, що був узгоджений представниками Брюсселя і Лондона.
Напередодні ввечері прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей повідомила, що міністри її кабінету підтримали чорновий варіант угоди про вихід королівства зі складу Євросоюзу. Своєю чергою головний представник від ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє повідомив, що у проекті угоди вдалося уникнути "жорсткого" кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Це питання спробують врегулювати під час 21-місячного перехідного періоду. Якщо ж розв'язання проблеми кордону не знайдуть, то перехідний період можуть продовжити, або ж набуде чинності сценарій, за якого все Сполучене Королівство залишиться у митному союзі з ЄС.
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зазначив в листі Єврораді, що був досягнутий прогрес, що дозволяє закінчити переговори про організований вихід Сполученого Королівства з ЄС і перейти до наступного етапу процесу. Текст проекту угоди про Brexit обсягом 585 сторінок доступний на сайті Єврокомісії.
Референдум щодо Brexit відбувся у 2016 році. Тоді за вихід Великобританії з ЄС проголосували 51,9 відсотка виборців. Великобританія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року. До цього часу угода між Брюсселем і Лондоном має бути не тільки укладена, а й ратифікована країнами-членами ЄС. Сама Тереза Мей спочатку виступала проти Brexit, однак нині змушена втілювати цей сценарій в життя.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Нам капець"
"Ну що ж, мілленіали (покоління народжених у 1980-2000. - Ред.), нам реальний капець", - емоційно написала співачка Лілі Аллен. Вона додала, що давно не плакала так, як після референдуму про Brexit.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
Ніч гризіння нігтів
Модель та актриса Ліз Герлі виявилася однією з небагатьох селебрітіз, які підтримали вихід з ЄС. Напередодні вона обіцяла "ані плакатися, ані зловтішатися" результатами. У Twitter вона змалювала свою безсонну ніч стеження за новинами як ніч "гризіння нігтів". А коли стали відомі результати голосування Ліз Герлі запостила: "І раптом заспівали птахи".
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
Магія не завадила б
Авторка циклу про "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, дізнавшись про підсумки голосування, написала в Twitter: "Не думаю, що колись так сильно хотілося магії як зараз". У своєму наступному пості вона додала: "До побачення, Сполучене Королівство". На її думку, на країну тепер чекає новий референдум щодо незалежності Шотландії.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Зупиніть планету"
Ліам Галлахер, екс-вокаліст гурту Oasis, зранку у п'ятницю, 24 червня, твітнув: "Зупиніть планету, я зійду".
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
Розбите серце
Співачка та авторка пісень Еллі Голдінг визнала, що результати референдуму розбили їй серце. "Щиро вірю, що це одна з найбільш руйнівних речей за моє життя. Цього ранку мені страшно, як ніколи", - пояснила вона.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Час лікувати рани суспільства"
Бізнесмен, засновник групи Virgin, Річард Бренсон назвав "сумними" висновки референдуму. За його словами, кампанія була надто агресивною, тому "час лікувати рани суспільства". "Британці, надзвичайні люди, вийдуть з гідністю та єднанням", - сподівається він.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Полегше на поворотах"
Британський актор Х'ю Лорі, відомий роллю доктора Хауса, саркастично твітнув: "Вітаю, прихильники Brexit. Задній хід - туди і вниз, полегше на поворотах". Він припустив, що пиво для англійських фанатів у ЄС стрімко подорожчає.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Темні дні настали"
Зірка британського серіалу "Шерлок" Аманда Еббінгтон: "Якого дідька нам дали цей вибір - не розумію. Тепер ми геть самі. Абсолютно. Дивіться, як починається крах. Темні дні настали". Вона задається питанням, у яку країну переїхати разом з дітьми.
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
"Вистрелили в ногу"
Британський автор фентезі Філіп Пуллман висловився жорстко: "У нас боліла голова, тому ми вистрелили собі в ногу. Голова й досі болить, проте йти ми вже не можемо".
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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit
Який Brexit? Передусім - футбол!
На тлі Brexit "Євро-2016" відійшов на другий план, проте футболісти думають переважно про матчі. "Не думаю, що хтось з нас (збірної Англії з футболу. - Ред.) знає достатньо, щоб коментувати. Доведеться чекати і дивитися, що відбувається. Мені бракує обізнаності, щоб турбуватися про це, думаю, іншим гравцям також", - сказав англійський форвард Гаррі Кейн.
Автор: Стас Соколов