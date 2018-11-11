Туск оголосив дату позачергового саміту ЄС щодо Brexit

Позачерговий саміт ЄС скликається в Брюселі 25 листопада. Про це повідомив у четвер, 15 листопада, голова Європейської Ради Дональд Туск. Під час саміту відбудеться обговорення проекту договору про вихід Великобританії з Європейського Союзу, що був узгоджений представниками Брюсселя і Лондона.

Напередодні ввечері прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей повідомила, що міністри її кабінету підтримали чорновий варіант угоди про вихід королівства зі складу Євросоюзу. Своєю чергою головний представник від ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє повідомив, що у проекті угоди вдалося уникнути "жорсткого" кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Це питання спробують врегулювати під час 21-місячного перехідного періоду. Якщо ж розв'язання проблеми кордону не знайдуть, то перехідний період можуть продовжити, або ж набуде чинності сценарій, за якого все Сполучене Королівство залишиться у митному союзі з ЄС.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зазначив в листі Єврораді, що був досягнутий прогрес, що дозволяє закінчити переговори про організований вихід Сполученого Королівства з ЄС і перейти до наступного етапу процесу. Текст проекту угоди про Brexit обсягом 585 сторінок доступний на сайті Єврокомісії.

Референдум щодо Brexit відбувся у 2016 році. Тоді за вихід Великобританії з ЄС проголосували 51,9 відсотка виборців. Великобританія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року. До цього часу угода між Брюсселем і Лондоном має бути не тільки укладена, а й ратифікована країнами-членами ЄС. Сама Тереза Мей спочатку виступала проти Brexit, однак нині змушена втілювати цей сценарій в життя.

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