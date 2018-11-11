 Туск оголосив дату позачергового саміту ЄС щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2018

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Новини

Туск оголосив дату позачергового саміту ЄС щодо Brexit

Лідери країн Євросоюзу зустрінуться 25 листопада у Брюсселі для обговорення узгодженого з Лондоном проекту договору про Brexit, повідомив Дональд Туск.

Текст проекту угоди щодо Brexit

Текст проекту угоди щодо Brexit

Позачерговий саміт ЄС скликається в Брюселі 25 листопада. Про це повідомив у четвер, 15 листопада, голова Європейської Ради Дональд Туск. Під час саміту відбудеться обговорення проекту договору про вихід Великобританії з Європейського Союзу, що був узгоджений представниками Брюсселя і Лондона.

Напередодні ввечері прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей повідомила, що міністри її кабінету підтримали чорновий варіант угоди про вихід королівства зі складу Євросоюзу. Своєю чергою головний представник від ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє повідомив, що у проекті угоди вдалося уникнути "жорсткого" кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Це питання спробують врегулювати під час 21-місячного перехідного періоду. Якщо ж розв'язання проблеми кордону не знайдуть, то перехідний період можуть продовжити, або ж набуде чинності сценарій, за якого все Сполучене Королівство залишиться у митному союзі з ЄС.

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Засідання уряду тривало понад п'ять годин, після чого Тереза Мей заявила про підтримку кабінетом міністрів проекту угоди про Brexit. У Брюсселі кажуть про "значний крок" до впорядкованого виходу Великобританії з ЄС. (14.11.2018)

У переговорах щодо Brexit стався прорив. Кабінет британської прем'єрки Терези Мей зустрінеться 14 листопада, щоб обговорити чорновий варіант угоди про Brexit. (13.11.2018)

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зазначив в листі Єврораді, що був досягнутий прогрес, що дозволяє закінчити переговори про організований вихід Сполученого Королівства з ЄС і перейти до наступного етапу процесу. Текст проекту угоди про Brexit обсягом 585 сторінок доступний на сайті Єврокомісії.

Референдум щодо Brexit відбувся у 2016 році. Тоді за вихід Великобританії з ЄС проголосували 51,9 відсотка виборців. Великобританія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року. До цього часу угода між Брюсселем і Лондоном має бути не тільки укладена, а й ратифікована країнами-членами ЄС. Сама Тереза Мей спочатку виступала проти Brexit, однак нині змушена втілювати цей сценарій в життя.

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Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016)

  • Лілі Аллен

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Нам капець"

    "Ну що ж, мілленіали (покоління народжених у 1980-2000. - Ред.), нам реальний капець", - емоційно написала співачка Лілі Аллен. Вона додала, що давно не плакала так, як після референдуму про Brexit.

  • Елізабет (Ліз) Герлі

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Ніч гризіння нігтів

    Модель та актриса Ліз Герлі виявилася однією з небагатьох селебрітіз, які підтримали вихід з ЄС. Напередодні вона обіцяла "ані плакатися, ані зловтішатися" результатами. У Twitter вона змалювала свою безсонну ніч стеження за новинами як ніч "гризіння нігтів". А коли стали відомі результати голосування Ліз Герлі запостила: "І раптом заспівали птахи".

  • Джоан Роулінг активно підтримувала збереження членства в ЄС

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Магія не завадила б

    Авторка циклу про "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, дізнавшись про підсумки голосування, написала в Twitter: "Не думаю, що колись так сильно хотілося магії як зараз". У своєму наступному пості вона додала: "До побачення, Сполучене Королівство". На її думку, на країну тепер чекає новий референдум щодо незалежності Шотландії.

  • Oasis in Berlin

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Зупиніть планету"

    Ліам Галлахер, екс-вокаліст гурту Oasis, зранку у п'ятницю, 24 червня, твітнув: "Зупиніть планету, я зійду".

  • Еллі Голдінг

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Розбите серце

    Співачка та авторка пісень Еллі Голдінг визнала, що результати референдуму розбили їй серце. "Щиро вірю, що це одна з найбільш руйнівних речей за моє життя. Цього ранку мені страшно, як ніколи", - пояснила вона.

  • Річард Бренсон

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Час лікувати рани суспільства"

    Бізнесмен, засновник групи Virgin, Річард Бренсон назвав "сумними" висновки референдуму. За його словами, кампанія була надто агресивною, тому "час лікувати рани суспільства". "Британці, надзвичайні люди, вийдуть з гідністю та єднанням", - сподівається він.

  • Х'ю Лорі в образі доктора Хауса

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Полегше на поворотах"

    Британський актор Х'ю Лорі, відомий роллю доктора Хауса, саркастично твітнув: "Вітаю, прихильники Brexit. Задній хід - туди і вниз, полегше на поворотах". Він припустив, що пиво для англійських фанатів у ЄС стрімко подорожчає.

  • Аманда Еббінгтон

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Темні дні настали"

    Зірка британського серіалу "Шерлок" Аманда Еббінгтон: "Якого дідька нам дали цей вибір - не розумію. Тепер ми геть самі. Абсолютно. Дивіться, як починається крах. Темні дні настали". Вона задається питанням, у яку країну переїхати разом з дітьми.

  • Філіп Пуллман

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Вистрелили в ногу"

    Британський автор фентезі Філіп Пуллман висловився жорстко: "У нас боліла голова, тому ми вистрелили собі в ногу. Голова й досі болить, проте йти ми вже не можемо".

  • Гаррі Кейн

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Який Brexit? Передусім - футбол!

    На тлі Brexit "Євро-2016" відійшов на другий план, проте футболісти думають переважно про матчі. "Не думаю, що хтось з нас (збірної Англії з футболу. - Ред.) знає достатньо, щоб коментувати. Доведеться чекати і дивитися, що відбувається. Мені бракує обізнаності, щоб турбуватися про це, думаю, іншим гравцям також", - сказав англійський форвард Гаррі Кейн.

    Автор: Стас Соколов


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"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

У соцмережах результати референдуму розділили аудиторію, користувачі сумно жартують про "Роз'єднане Королівство". А як на Brexit відреагували британські зірки кіно, музики та спорту - у фотогалереї DW. (24.06.2016)  

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