 Туризм у ЄС під час пандемії: більше запитань, ніж відповідей | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 01.05.2020

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Європа

Туризм у ЄС під час пандемії: більше запитань, ніж відповідей

Чи відновляться туристичні подорожі цього року? Міністри туризму країн ЄС обговорили різні пропозиції для безпечного відпочинку. Утім, імовірно, що цього літа європейці зможуть відпочити лише у власному регіоні.

Чи можливе соціальне дистанціювання під час відпустки? Лежаки на пляжі в італійському Ріміні

Чи можливе соціальне дистанціювання під час відпустки? Лежаки на пляжі в італійському Ріміні

Коли у Євросоюзі відкриють кордони для подорожей і як саме це відбуватиметься? Зараз ніхто не може точно цього сказати, вважає парламентський статссекретар Томас Барайсс (Thomas Bareiß), який у міністерстві економіки Німеччини відповідає за туризм. "Малоймовірно, що німецькі туристи влітку поїдуть до Іспанії чи Греції", - додав Барайсс. Він уточнив, що більш вірогідними виглядають відпустки всередині країни або регіону проживання. "Там також є красиві місця, у які можна поїхати", - запевнив він.

Через пандемію COVID-19 туристична галузь перебуває у катастрофічному стані не лише у Південній Європі, на узбережжях Середземного моря, але й, наприклад, у Німеччині. Представники галузі очікують, що цього року бронювання турів скоротиться на 70 відсотків. Найбільше криза вдарить по круїзних компаніях - тут Єврокомісія прогнозує падіння замовлень на 90 відсотків.

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На туристичну галузь очікують велетенські втрати

У Євросоюзі до відкриття як внутрішніх, так і зовнішніх кордонів підходитимуть дуже обережно. Про це 28 квітня заявив міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович, який головував на відеоконференції його колег з усіх країн ЄС. "Ми всі були одностайні в тому, що передусім слід запобігти новій хвилі інфікування", - наголосив він, але при цьому не навів жодних планів щодо того, коли саме відбудеться відкриття кордонів.

Колись давно: панорама італійського Ріміні до коронавірусної кризи

Колись давно: панорама італійського міста Ріміні до коронавірусної кризи

На туристичну галузь у докоронавірусні часи припадало близько 10 відсотків економіки Євросоюзу. У деяких країнах, таких як Греція чи Мальта, частка туризму у ВВП становила від 20 до 25 процентів. За даними Єврокомісії, щороку туризм приносив Іспанії близько 145 мільярдів євро. А дохід німецьких готелів, турфірм та інших компаній цього сектора становив 240 мільярдів євро на рік. Тож в абсолютних числах на Німеччину, звідки багато туристів "походять", чекають ще більші втрати, аніж на країни класичних туристичних напрямків, таких як Іспанія чи Італія.

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Коли подорожі стануть можливими?

Гарі Каппеллі, міністр туризму Хорватії, яка зараз головує у Раді ЄС, очікує, що жителі північноєвропейських країн поїдуть у літню відпустку на південь ЄС попри пандемію - і це стане таким собі актом європейської солідарності. "Нам потрібен спільний план відновлення туризму", - заявив урядовець. І для цього, на його думку, необхідний єдиний підхід у питаннях охорони здоров'я. Однією із пропозицій Каппеллі стало запровадження "посвідчення" щодо стану здоров'я та відсутності інфікування коронавірусом для всіх подорожніх та працівників сфери туризму.

Міністерка туризму Мальти Джулія Фарруджа Портеллі закликала до ухвалення єдиних для всього ЄС стандартів охорони здоров'я у готелях, ресторанах, літаках і на пляжах. "Ризики є, але ми повинні управляти цими ризиками", - зазначила вона під час віртуального засідання міністрів туризму країн ЄС 27 квітня.

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Інші уряди - більш стримані у цьому питанні та обирають власний шлях. Наприклад, Австрія дозволить готелям приймати відвідувачів із 29 травня. Щоправда, приїхати вони зможуть лише із країн, які межують з Австрією, та з регіонів, у яких поширення коронавірусу є незначним. Австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) закликав співгромадян провести літні відпустки у власній країні.

Як зробити пляжі безпечними?

В Італії готельєри та підприємства, які доглядають за пляжами, пропонують незвичні ідеї, як забезпечити дистанцію між відвідувачами. Наприклад, на пляжах хочуть встановлювати ширми з органічного скла, готелі мають бути заповненими не більше, ніж на половину, а столики в ресторанах повинні стояти щонайменше у двох метрах один від одного.

У Греції роздумують над тим, як організувати "коридор" для туристів із Західної Європи. Відпочивальників, які зможуть підтвердити, що здорові, спеціальними авіарейсами доправлятимуть у вільні від коронавірусу туристичні райони - так описав своє бачення міністр туризму Греції Харіс Теохаріс. У Бельгії розмірковують над запровадженням перепусток на пляжі. Серед європейських урядовців є й такі, хто хоче закликати людей їхати відпочивати у сільську місцевість, аби розвантажити таким чином готелі та пляжі.

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Утім, поки не зрозуміло, коли міністри внутрішніх справ ЄС погодять спільний план відкриття кордонів для туристів. Саме вони відповідають за це питання. Чиновники Єврокомісії, яка розробляє пропозиції для цього, коментують дане питання стримано. За їхніми словами, спершу обмеження на пересування скасовуватимуть всередині країн. Згодом справа дійде до відкриття кордонів між сусідніми країнами-членами ЄС. В останню чергу дозволять повітряне сполучення всередині Євросоюзу. І лише після цього можна буде говорити про відкриття зовнішніх кордонів ЄС, наприклад, з Україною чи з туристичними напрямками в Азії. Тут усе залежатиме від епідеміологічної ситуації у цих країнах, зазначають у Брюсселі.

Подорожі в масках, найімовірніше, стануть обов'язковими

Подорожі в масках, найімовірніше, стануть обов'язковими

Довіра туристів

Є ще одна проблема: для самих відпочивальників відпустка має бути не додатковим стресом, а відпочинком. Чи захочуть вони взагалі перебувати на пляжі за органічним склом, без вечірок, посиденьок у барі і групових відвідин пам'яток?

Голова об'єднання готелів Fehm на іспанському острові Майорка Марія Фронтера вважає, що першочергове завдання нині - гарантувати відпочивальникам відчуття безпеки. "Зараз не йдеться про те, щоб якомога швидше повернутися до ситуації, яка була до кризи. Натомість головне - це безпека. Ми повинні викликати довіру, і тому не можемо дозволити собі помилок", - заявила вона одному з місцевих видань. За словами Фронтери, ті напрямки, які зможуть першими взяти під контроль ситуацію та переконати в цьому людей у інших країнах, матимуть перевагу, коли туризм знову стане можливим.

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Всесвітня туристична організація ООН  (UNWTO) прогнозує, що під час пандемії COVID-19 96 відсотків усіх туристичних напрямків у світі будуть недоступними. Її генеральний секретар Зураб Пололікашвілі, який долучився до відеоконференції міністрів туризму країн ЄС, виступив за швидке зняття обмежень. "Ця криза продемонструвала силу солідарності, яку не стримують кордони. Але лише гарні слова не врятують робочі місця мільйонів людей, які працювали в туристичному секторі", - заявив Пололікашвілі. Він закликає виділяти більше коштів для відновлення галузі. "Ми вимагаємо такої підтримки туризму, аби він зміг стати лідером під час відновлення економіки", - зазначив генсек UNWTO.

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


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