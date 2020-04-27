Туризм у ЄС під час пандемії: більше запитань, ніж відповідей

Коли у Євросоюзі відкриють кордони для подорожей і як саме це відбуватиметься? Зараз ніхто не може точно цього сказати, вважає парламентський статссекретар Томас Барайсс (Thomas Bareiß), який у міністерстві економіки Німеччини відповідає за туризм. "Малоймовірно, що німецькі туристи влітку поїдуть до Іспанії чи Греції", - додав Барайсс. Він уточнив, що більш вірогідними виглядають відпустки всередині країни або регіону проживання. "Там також є красиві місця, у які можна поїхати", - запевнив він.

Через пандемію COVID-19 туристична галузь перебуває у катастрофічному стані не лише у Південній Європі, на узбережжях Середземного моря, але й, наприклад, у Німеччині. Представники галузі очікують, що цього року бронювання турів скоротиться на 70 відсотків. Найбільше криза вдарить по круїзних компаніях - тут Єврокомісія прогнозує падіння замовлень на 90 відсотків.

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На туристичну галузь очікують велетенські втрати

У Євросоюзі до відкриття як внутрішніх, так і зовнішніх кордонів підходитимуть дуже обережно. Про це 28 квітня заявив міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович, який головував на відеоконференції його колег з усіх країн ЄС. "Ми всі були одностайні в тому, що передусім слід запобігти новій хвилі інфікування", - наголосив він, але при цьому не навів жодних планів щодо того, коли саме відбудеться відкриття кордонів.

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На туристичну галузь у докоронавірусні часи припадало близько 10 відсотків економіки Євросоюзу. У деяких країнах, таких як Греція чи Мальта, частка туризму у ВВП становила від 20 до 25 процентів. За даними Єврокомісії, щороку туризм приносив Іспанії близько 145 мільярдів євро. А дохід німецьких готелів, турфірм та інших компаній цього сектора становив 240 мільярдів євро на рік. Тож в абсолютних числах на Німеччину, звідки багато туристів "походять", чекають ще більші втрати, аніж на країни класичних туристичних напрямків, таких як Іспанія чи Італія.

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Коли подорожі стануть можливими?

Гарі Каппеллі, міністр туризму Хорватії, яка зараз головує у Раді ЄС, очікує, що жителі північноєвропейських країн поїдуть у літню відпустку на південь ЄС попри пандемію - і це стане таким собі актом європейської солідарності. "Нам потрібен спільний план відновлення туризму", - заявив урядовець. І для цього, на його думку, необхідний єдиний підхід у питаннях охорони здоров'я. Однією із пропозицій Каппеллі стало запровадження "посвідчення" щодо стану здоров'я та відсутності інфікування коронавірусом для всіх подорожніх та працівників сфери туризму.

Міністерка туризму Мальти Джулія Фарруджа Портеллі закликала до ухвалення єдиних для всього ЄС стандартів охорони здоров'я у готелях, ресторанах, літаках і на пляжах. "Ризики є, але ми повинні управляти цими ризиками", - зазначила вона під час віртуального засідання міністрів туризму країн ЄС 27 квітня.

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Інші уряди - більш стримані у цьому питанні та обирають власний шлях. Наприклад, Австрія дозволить готелям приймати відвідувачів із 29 травня. Щоправда, приїхати вони зможуть лише із країн, які межують з Австрією, та з регіонів, у яких поширення коронавірусу є незначним. Австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) закликав співгромадян провести літні відпустки у власній країні.

Як зробити пляжі безпечними?

В Італії готельєри та підприємства, які доглядають за пляжами, пропонують незвичні ідеї, як забезпечити дистанцію між відвідувачами. Наприклад, на пляжах хочуть встановлювати ширми з органічного скла, готелі мають бути заповненими не більше, ніж на половину, а столики в ресторанах повинні стояти щонайменше у двох метрах один від одного.

У Греції роздумують над тим, як організувати "коридор" для туристів із Західної Європи. Відпочивальників, які зможуть підтвердити, що здорові, спеціальними авіарейсами доправлятимуть у вільні від коронавірусу туристичні райони - так описав своє бачення міністр туризму Греції Харіс Теохаріс. У Бельгії розмірковують над запровадженням перепусток на пляжі. Серед європейських урядовців є й такі, хто хоче закликати людей їхати відпочивати у сільську місцевість, аби розвантажити таким чином готелі та пляжі.

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Утім, поки не зрозуміло, коли міністри внутрішніх справ ЄС погодять спільний план відкриття кордонів для туристів. Саме вони відповідають за це питання. Чиновники Єврокомісії, яка розробляє пропозиції для цього, коментують дане питання стримано. За їхніми словами, спершу обмеження на пересування скасовуватимуть всередині країн. Згодом справа дійде до відкриття кордонів між сусідніми країнами-членами ЄС. В останню чергу дозволять повітряне сполучення всередині Євросоюзу. І лише після цього можна буде говорити про відкриття зовнішніх кордонів ЄС, наприклад, з Україною чи з туристичними напрямками в Азії. Тут усе залежатиме від епідеміологічної ситуації у цих країнах, зазначають у Брюсселі.

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Довіра туристів

Є ще одна проблема: для самих відпочивальників відпустка має бути не додатковим стресом, а відпочинком. Чи захочуть вони взагалі перебувати на пляжі за органічним склом, без вечірок, посиденьок у барі і групових відвідин пам'яток?

Голова об'єднання готелів Fehm на іспанському острові Майорка Марія Фронтера вважає, що першочергове завдання нині - гарантувати відпочивальникам відчуття безпеки. "Зараз не йдеться про те, щоб якомога швидше повернутися до ситуації, яка була до кризи. Натомість головне - це безпека. Ми повинні викликати довіру, і тому не можемо дозволити собі помилок", - заявила вона одному з місцевих видань. За словами Фронтери, ті напрямки, які зможуть першими взяти під контроль ситуацію та переконати в цьому людей у інших країнах, матимуть перевагу, коли туризм знову стане можливим.

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Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) прогнозує, що під час пандемії COVID-19 96 відсотків усіх туристичних напрямків у світі будуть недоступними. Її генеральний секретар Зураб Пололікашвілі, який долучився до відеоконференції міністрів туризму країн ЄС, виступив за швидке зняття обмежень. "Ця криза продемонструвала силу солідарності, яку не стримують кордони. Але лише гарні слова не врятують робочі місця мільйонів людей, які працювали в туристичному секторі", - заявив Пололікашвілі. Він закликає виділяти більше коштів для відновлення галузі. "Ми вимагаємо такої підтримки туризму, аби він зміг стати лідером під час відновлення економіки", - зазначив генсек UNWTO.