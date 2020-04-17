Туризм в умовах пандемії COVID-19: як європейці проведуть це літо?

Із бронюванням літньої відпустки поки що варто зачекати. Таку пораду дає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Нині ніхто не може зробити надійних прогнозів на липень і серпень", - заявила 12 квітня голова Єврокомісії в інтерв'ю великій німецькій газеті Bild am Sonntag.

Туристична галузь пропонує перенести шкільні канікули

Таким чином одна із лідерок ЄС недвозначно попереджає своїх співвітчизників, які люблять дуже завчасно планувати "найкращі тижні року", що цього разу, в умовах пандемії COVID-19, літній відпочинок може виглядати інакше. Варіант поїхати кудись відпочити у червні вона, як бачимо, узагалі не розглядає, липень і серпень, на думку фон дер Ляєн, - під великим питанням.

Заяву глави Єврокомісії можна трактувати і як попередження європейській туристичній галузі: цьогорічний високий сезон може взагалі не відбутися. У галузі це розуміють - і шукають способи хоч якось забезпечити попит на свої послуги.

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Тому, наприклад, виконавчий директор Німецької асоціації туризму Норберт Кунц (Norbert Kunz) запропонував завбачливо перенести літні канікули в шести федеральних землях Німеччини на серпень і вересень (у кожній федеральній землі літні канікули зазвичай припадають на різний час, їхня тривалість - шість-сім тижнів). Тим самим він підхопив ідею колег із землі Мекленбург-Передня Померанія, які таким чином сподіваються хоча б частково врятувати курортний сезон на Балтійському морі. Проте влада ідею поки що не підтримала.

Традиційні канікули на заводах можуть скасувати

Зовсім інші інтереси лобіює Штефан Вольф (Stefan Wolf). "Літню відпустку цьогоріч варто скасувати", - запропонував очільник фірми-виробника автокомпонентів ElringKlinger і президент об'єднання роботодавців металообробної промисловості Südwestmetall.

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"Я вважаю доцільним улітку запустити економіку на повні оберти, - пояснив він, - а заводські канікули нехай один раз відпадуть, хай як це не прикро. У такі часи всі ми повинні чимось жертвувати". Бізнесмен побоюється, що найбільші автомобілебудівні підприємства Німеччини лише у травні відновлять виробництво, а вже у червні-липні знову можуть зупинитися через традиційні кількатижневі відпустки.

На заводі Audi в Інгольштадті

Не виключено, що й численні середні й малі підприємства після півтора-двох місяців вимушеної зупинки через карантин нададуть перевагу роботі на повну потужність улітку, відмовившись від численних відпусток, про що спробують домовитися із профспілками та співробітниками. І чимала частина останніх цілком може пристати на таку пропозицію, аби хоч частково компенсувати весняні фінансові втрати.

Середній клас після карантину не захоче знову сидіти вдома

Тож довкола цьогорічних літніх канікул і відпусток ще багато незрозумілого. Водночас можна не сумніватися, що значна частина працівників у Німеччині та інших країнах ЄС неодмінно захоче скористатися своїм законним правом на відпустку саме в теплі місяці року. Де ж вони у такому разі відпочиватимуть?

У Західній Європі заміські будиночки не надто поширені, тож варіант "провести літо на дачі" для багатьох європейців відпадає. "Відпустка в Балконії", як німці іронічно називають відпочинок на балконі своєї квартири, навряд чи влаштує представників середнього класу, тим більше після тривалої домашньої самоізоляції під час карантинних заходів. Але куди у нинішній ситуації можна поїхати розвіятися й набратися сил?

Багато що вказує на те, що 2020 рік стане в Європі роком внутрішнього туризму, зокрема туризму автомобільного. Адже полетіти навіть у не такі вже й далекі теплі краї буде нелегко: повітряне сполучення навряд чи швидко відновиться в попередньому обсязі, та й користуватися літаками чи перебувати в аеропортах багато хто просто не захоче через страх заразитися. Не кажучи вже про те, що не зрозуміло, коли і які кордони - а відтак і туристичні напрямки - знову відкриються.

Австрійські Альпи ваблять і влітку

Австрійців закликають бронювати апартаменти у своїй країні

На внутрішній туризм цьогоріч чітко зробила ставку така зазвичай орієнтована на іноземних гостей країна, як Австрія. "Проведіть нинішній літню відпустку в Австрії!" - закликала співгромадян 8 квітня міністерка туризму країни Елізабет Кестінґер (Elisabeth Köstinger).

За її словами, оптимально було би забронювати апартамент із можливістю самим готувати їжу, адже в готелях небезпека заразитися від інших гостей вища. Міністерка запевнила, що пляжі на озерах неодмінно працюватимуть - звісно, за умови дотримання гігієнічних норм, які ще треба уточнити, а ось басейни і терми, можливо, відкриються пізніше.

На питання журналістів, чи зможуть австрійці, які, наприклад, мають літні будиночки у Греції, туди поїхати, Елізабет Кестінґер відповіла, що все залежатиме від епідеміологічної ситуації у кожній конкретній країні. У самій Австрії вже почалося поступове пом'якшення обмежувальних заходів.

Бум внутрішнього туризму в Німеччині принесе зростання цін

На відносно швидке відновлення внутрішнього туризму зараз розраховують і багато регіонів Німеччини, які можуть похвалитися не лише культурно-історичними пам'ятками, а й красивою природою. Наприклад, федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн з її курортами на узбережжі Північного та Балтійського морів. Земельний міністр економіки Бернд Бухгольц (Bernd Buchholz) вважає помилкою "вже зараз називати втраченим увесь літній сезон".

Пляжну відпустку можна провести і в Німеччині, наприклад, на курорті Травемюнде

Більш того, він прогнозує, що найближчими роками в Німеччині "ми можемо навіть побачити бум внутрішнього туризму", тоді як від подорожей за кордон багато німецьких туристів під враженням пандемії вирішать на деякий час відмовитися.

Якщо такий прогноз здійсниться, то ціни на пляжний літній відпочинок у Німеччині, які й так були досить високими, можуть ще більше вирости, оскільки до численних традиційних любителів Балтійського і Північного морів і островів додадуться ще й ті, хто надасть їм перевагу перед південними морями. Зростання цін відбудеться, швидше за все, і на популярних морських курортах Бельгії й Нідерландів, до яких німцям теж легко дістатися автомобілями.

На туристів у Іспанії чекають великі знижки

Якщо на узбережжях Німеччини відпочивають переважно німці, то в Австрії 75 відсотків ночівель у готелях - як в гірськолижний сезон, так і в період літніх відпусток - зазвичай припадали на іноземців. Оскільки закордонних туристів через різні обмеження свободи пересування цього літа може виявитися мало, то на австрійців, імовірно, чекатимуть низькі, а може, і надзвичайно низькі ціни.

Аналогічною ситуація, найвірогідніше, буде і в Італії та Іспанії. Так, уряд у Мадриді, за повідомленнями ЗМІ, збирається або значно обмежити літній приплив туристів до країни, або навіть повністю закрити її для іноземних відвідувачів, аби запобігти масовому завезенню інфекції. Замість цього влада має намір стимулювати внутрішній туризм, особливо підтримуючи невеликі готелі у сільських районах - далеко від місць великого скупчення людей.

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Зрозуміло, що 47 мільйонів жителів Іспанії ніяк не зможуть замінити 84 мільйони іноземних гостей, які відвідали цю країну торік. Привабити співвітчизників, багато з яких зазнали значних матеріальних збитків від тривалого й суворого карантину, порожні іспанські готелі зможуть тільки особливо низькими цінами. (Звісно, якщо готелі не беруть участі в державній програмі розміщення лікарів і людей у групі ризику).

Представники туристичної галузі Майорки, наприклад, пропонують надавати вітчизняним туристам знижки до 75 відсотків. Тоді як міністр туризму Балеарських островів 13 квітня заявив, що туристичний сезон, швидше за все, розпочнеться не раніше серпня.

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Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Туризм у стані коми Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна. Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ

