Туреччина триматиме кордони відкритими, поки ЄС не виконає умови угоди

Туреччина триматиме свої європейські кордони відкритими для мігрантів до тих пір, поки Євросоюз не виконає своїх зобов'язань у рамках угоди про біженців від 2016 року. Про це під час звернення до своєї партії у середу, 11 березня, заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. "Ми продовжимо діючий захід (щодо відкритих кордонів. - Ред.), поки всі наші очікування конкретно не виправдаються", - наголосив він, цитує агенція AP. Ердоган також порівняв політику Греції із захисту свого кордону з "діями нацистів".

Греція тримає кордон зачиненим

У свою чергу, Греція заявила, що триматиме свій кордон зачиненим для нелегальних мігрантів. "Ми продовжуємо робити свою роботу. Наша робота - захистити грецький та європейський кордони. Ми говоримо всім, що вони не повинні намагатися залізти через вікно. Є двері. Всі, хто мають право на захист, можуть постукатися… але вони не пройдуть у вікно", - наголосив речник грецького уряду Стеліос Петрас.

Тим часом до грецько-турецького кордону, де зараз перебувають тисячі мігрантів, були відправлені додаткові сили з Кіпру, Австрії та Польщі. Вони допомагатимуть грецьким правоохоронцям в охороні кордону, повідомив очільник грецької прикордонної поліції Панагіотіс Чарелас.

9 березня відбулася зустріч лідерів ЄС з Ердоганом з приводу розбіжностей щодо угоди про мігрантів. Брюссель наполягає, що Анкара має продовжувати дотримуватися двосторонньої угоди щодо біженців від 2016 року. Ердоган же вимагав від ЄС більшої підтримки.

Як повідомлялось, раніше Ердоган відкрив кордон Туреччини з ЄС для мігрантів. Після цього вони рушили до сухопутного кордону з Грецією, а також Егейським морем до островів Греції. Згодом турецька влада заборонила мігрантам використовувати морський маршрут через його небезпеку. Зараз на турецько-грецькому кордоні перебувають тисячі людей, які намагаються прорватися до ЄС. Під час сутичок грецькі силовики застосовували проти мігрантів водомети і сльозогінний газ.

Нагадаємо, у рамках угоди щодо біженців від 2016 року ЄС і Туреччина домовилися, що Брюссель надаватиме Анкарі щороку багатомільярдну допомогу. Натомість Туреччина обіцяла боротися з нелегальною міграцією через кордони з країнами ЄС. Нещодавно Ердоган повідомив, що угода щодо біженців потребує перегляду.