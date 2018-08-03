 Туреччина підвищила мита на низку американських товарів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2018

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Новини

Туреччина підвищила мита на низку американських товарів

Анкара звинуватила Вашингтон у нападах на економіку та підвищили мита на автомобілі, алкогольні напої, тютюн та інші товари, що імпортуються зі США.

Туреччина запровадила нові мита на американські товари

Туреччина запровадила нові мита на американські товари

Туреччина підвищила мита на низку американських товарів. Відповідний указ у середу, 15 серпня, підписав президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Зокрема мита на легкові автомобілі підвищені до 120 відсотків, на алкогольні напої - до 140 відсотків, а на тютюн - до 60 відсотків. Окрім того, підвищені тарифи на косметику, рис і вугілля.

Це стало відповіддю на напади США на турецьку економіку, повідомив віце-президент Туреччини Фуат Октай. "Імпортні мита були збільшені на деякі продукти, за принципом взаємності у відповідь на навмисні напади США на нашу економіку", - написав він у Twitter.

Напередодні Ердоган заявив, що Туреччина бойкотуватиме продукцію американської електронної промисловості. Теперішній конфлікт між Вашингтоном та Анкарою розгорівся через утримання за ґратами в Туреччині американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина звинувачує американця, котрий понад 20 років мешкав у Ізмірі, в співпраці з терористичним угрупованням та шпигунській діяльності. Сам пастор категорично відкидає всі звинувачення. США вимагають звільнення американця.

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На початку місяця Сполучені Штати оголосили про обмежувальні заходи щодо двох турецьких посадовців у відповідь на небажання Туреччини звільнити американського пастора. Крім того, президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення вдвічі ввізних мит на турецькі сталь і алюміній. Нова ставка мита на сталь набула чинності 13 серпня і становить 50 відсотків у порівнянні з попереднім показником у 25 відсотків.

Конфлікт між Анкарою і Вашингтоном став однією з причин стрімкого падіння курсу національної грошової одиниці Туреччини. Загалом від початку року турецька ліра знецінилася щодо долара на понад 40 відсотків. 

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