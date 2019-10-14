Туреччина не бачить необхідності продовжувати наступ у Сирії

Туреччина не потребує продовження воєнної операції проти курдських загонів на північному сході Сирії. З такою позицією у вівторок, 22 жовтня, виступило міністерство оборони Туреччини, повідомляє інформаційна агенція dpa.

Згідно з заявою турецького відомства, "наразі" у новій операції за межами вже охопленої наступом території потреби немає. Таке формулювання однак не виключає проведення подальших воєнних дій у межах області між населеними пунктами Рас-ель-Айн та Тель-Аб'яд.

Заява міністерства оборони Туреччини була реакцією на повідомлення офісу віцепрезидента США Майка Пенса про вихід курдських загонів YPG з прикордонної зони завширшки 30 кілометрів та завдовжки 120 кілометрів на схід від річки Євфрат. Про це з Про це у бюро віцепрезидента повідомили у вівторок, 22 жовтня, із посиланням на листа командира "Демократичних сил Сирії" (SDF) Маслума Абді.

"Віцепрезидент вітає цей розвиток подій та вбачає у ньому виконання умов угоди від 17 жовтня у тому, що стосується відступу YPG", - зазначається у повідомленні офісу Пенса.

Втім міністерство оборони Туреччини "взяло до уваги" інформацію американського віцепрезидента, але не підтвердило виконання умов угоди курдською стороною, залишивши це питання відкритим.

Відведення загонів YPG було умовою перемир'я, про яке Пенс домовився під час свого візиту до Анкари минулого тижня. Термін цього перемир'я сплив у вівторок, 22 жовтня.

Заява турецького міністерства оборони також пояснює відсутність причин для подальшого наступу укладанням угоди між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та його російським колегою Володимиром Путіним. Згідно ухваленого після спільних переговорів у Сочі меморандуму, Росія і Туреччина здійснюватимуть спільне патрулювання на десятикілометровій ділянці території. За словами Ердогана, на звільненій від курдських загонів території планують поселити до мільйона сирійських біженців.