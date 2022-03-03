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Турецький потік

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Турецький потік".

"Турецький потік" - так називається газопровід, який планується протягнути дном Чорного моря і який має поєднати російське місто Анапа з турецьким узбережжям. Проект "Турецького потоку" передбачає прокладання двох гілок потужністю у 15,8 мільярда кубометрів кожна. Перша має обслуговувати турецький ринок, друга - країни Південно-Східної та Південної Європи. Президент Росії Володмир Путін сподівається, що першу нитку буде завершено 2018-го року, другу - 2019-го. Будівництвом морської ділянки "Турецького потоку" опікується компанія-дочка "Газпрому". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії? 03.03.2022

"Газпром" збільшив транзит через Україну, а ціни на газ б'ють рекорди. Сильно дорожчає і нафта. Ажіотажний попит може бути провісником відмови Європи від енергоносіїв із РФ.
Коментар: Кремль з Угорщини завдав удару по українському транзиту газу

Коментар: Кремль з Угорщини завдав удару по українському транзиту газу 29.09.2021

"Газпром" забезпечив Москві потрійний геополітичний успіх, оскільки в Євросоюзі та Києві зосередилися на "Північному потоці-2" і недооцінили "Турецький потік", вважає Андрій Гурков.
Оператор ГТС: Газпром скорочує транзит газу через Україну

Оператор ГТС: "Газпром" скорочує транзит газу через Україну 05.04.2021

Після запуску "Турецького Потоку" транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів, заявили у компанії "Оператор ГТС України".
У Конгресі США схвалили санкції проти Північного потоку-2

У Конгресі США схвалили санкції проти "Північного потоку-2" 09.12.2020

Ухвалений Палатою представників Конгресу США проєкт оборонного бюджету на 2021 рік містить санкції щодо "Північного потоку-2" і блокує виведення американських військ з ФРН.
Євросоюз виступив проти санкцій США щодо Північного потоку-2

Євросоюз виступив проти санкцій США щодо "Північного потоку-2" 18.07.2020

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз "не сприймає" санкції США проти компаній, що законно ведуть свої справи, зокрема у випадку Ірану, Куби, а також газопроводів РФ.
Помпео анонсував розширення санкцій США щодо Північного потоку-2

Помпео анонсував розширення санкцій США щодо "Північного потоку-2" 15.07.2020

США введуть додаткові санкції щодо газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", повідомив держсекретар Майк Помпео. У Держдепартаменті уточнили, що про негайне запровадження санкцій не йдеться.
Російський газ більше не потрібен? Газпром втрачає позиції на експортному ринку

Російський газ більше не потрібен? "Газпром" втрачає позиції на експортному ринку 12.06.2020

Скорочення поставок російського газу до Європи ставить під сумнів доцільність "будівництв століття" "Газпрому". DW зібрала думки експертів.
Газпром потерпає через падіння цін на газ та теплу зиму в Європі (відео)

"Газпром" потерпає через падіння цін на газ та теплу зиму в Європі (відео) 04.02.2020

Російський "Газпром" переживає в Європі не найкращі часи. Східноєвропейські країни прагнуть позбутися залежності від російського газу. Попит через теплу зиму й надмір скрапленого газу значно менший, ніж раніше.

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи (фотогалерея) 19.01.2020

"Північний потік-2", "Турецький потік", Eugal, EastMed, Baltic Pipe, Tanap, Tap, IGB. Які завдання всіх цих газопроводів і що вони означають для "Газпрому"?
Судно-трубоукладач швейцарської компанії Allseas

2020: Бурхливі події на газовому ринку Європи 19.01.2020

"Північний потік-2", "Турецький потік", Eugal, EastMed, Baltic Pipe, Tanap, Tap, IGB. Які завдання всіх цих газопроводів і що вони означають для "Газпрому"? Про це - в галереї DW.
Оператор ГТС України назвав втрати від Турецького потоку

Оператор ГТС України назвав втрати від "Турецького потоку" 09.01.2020

Через експлуатацію газогону "Турецький потік" Україна не отримуватиме близько 450 мільйонів доларів на рік, оцінили в Операторі ГТС України.
Коментар: Сенс і безглуздя Турецького потоку

Коментар: Сенс і безглуздя "Турецького потоку" 08.01.2020

Новий газогін не дав Путіну того, чого він хотів. "Газпром" витратив неймовірно багато грошей, однак Ердоган, Туреччина і Болгарія можуть бути задоволені, вважає Андрій Гурков.
Путін та Ердоган запустили газопровід Турецький потік

Путін та Ердоган запустили газопровід "Турецький потік" 08.01.2020

Президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно дали старт роботі газопроводу "Турецький потік", який постачатиме газ до Європи в обхід України.

Eastmed: середземноморська альтернатива Газпрому?

Eastmed: середземноморська альтернатива "Газпрому"? 03.01.2020

Греція, Кіпр та Ізраїль підписали угоду про будівництво газопроводу Eastmed, який може стати конкурентом "газпромівському" проєкту "Турецький потік". Фінансування нового газогону, втім, під питанням.
Коболєв очікує вищих обсягів транзиту газу в 2020 році, ніж домовлено з РФ

Коболєв очікує вищих обсягів транзиту газу в 2020 році, ніж домовлено з РФ 31.12.2019

Обсяг транзиту російського газу територією України у 2020 році може сягнути 75 мільярдів кубометрів, очікує голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. Щодо запустку "Північного потоку- 2" він скептичний.
Коментар: 2019 рік завершується крахом газової стратегії Путіна

Коментар: 2019 рік завершується крахом газової стратегії Путіна 30.12.2019

"Північний потік-2" і "Турецький потік" будували, аби позбавити Україну транзиту газу. Провал цього геополітичного плану дає "Газпрому" шанс просто робити бізнес, вважає Андрій Гурков.
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