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"Турецький потік" - так називається газопровід, який планується протягнути дном Чорного моря і який має поєднати російське місто Анапа з турецьким узбережжям. Проект "Турецького потоку" передбачає прокладання двох гілок потужністю у 15,8 мільярда кубометрів кожна. Перша має обслуговувати турецький ринок, друга - країни Південно-Східної та Південної Європи. Президент Росії Володмир Путін сподівається, що першу нитку буде завершено 2018-го року, другу - 2019-го. Будівництвом морської ділянки "Турецького потоку" опікується компанія-дочка "Газпрому". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.