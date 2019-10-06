 Турецький наступ у Сирії: під обстріл потрапили військові США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2019

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Новини

Турецький наступ у Сирії: під обстріл потрапили військові США

Пентагон обвинуватив Анкару у свідомому обстрілі американських військових у Сирії. Туреччина відкидає це, зазначивши, що її метою були лише курдські формування.

Американські та турецькі військові у Сирії

Американські та турецькі військові у Сирії

Американські війська в Сирії 11 жовтня потрапили під артилерійський вогонь з боку турецьких позицій, повідомив в ніч на суботу, 12 жовтня, Пентагон. "Війська США зазнали артилерійського обстрілу з турецьких позицій на околиці міста Кобані приблизно о 21-й годині 11 жовтня", - повідомив представник Пентагону, капітан 1-го рангу ВМФ США Брук ДеВолт.

За його даними, вибух стався в декількох сотнях метрів від зовнішньої межі зони безпеки, причому турецькі військові знали про присутність в цьому районі американських військ. Він зазначив, що жоден з американських військових не постраждав і сили США залишаються у Кобані.

Міністерство оборони США наполягає на тому, щоб Туреччина "припинила всі операції, які могли би зробити необхідними негайні захисні дії з боку США". ДеВолт підкреслив, що США заперечують проти військових дій за межами зони безпеки і в тих районах, де знаходяться американські війська, про які відомо Туреччині.

Анкара відкидає закиди Вашингтона. Міністерство оборони Туреччини заявило, що метою турецьких військових були курдські формування і що вони не стріляли по позиціях США. За даними міністерства оборони Туреччини, турецькі війська "ні в якому вигляді не відкривали вогонь по наглядовому пункту США", і "обстріл був початий тільки після того, як булр вжито всіх запобіжних заходів, покликаних гарантувати, що базі США не буде завдано ніякої шкоди".

"Як тільки від США була отримана інформація (про те, що американські війська потрапили в зону обстрілу. - Ред.), турецькі війська припинили вогонь (...) Ми наполегливо відкидаємо звинувачення в тому, що США або війська коаліції були навмисно піддані обстрілу", - йдеться в заяві міністерства оборони Туреччини.

Ердоган не припинить наступ

DW.COM

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність до ролі посередника між Туреччиною та сирійськими курдами та повторив погрозу застосувати проти Анкари санкції, якщо турецька військова операція "перетне межу". (11.10.2019)

Військове вторгнення турецьких військ у Сирію гостро критикується арабськими країнами. Але Туреччину це мало турбує, а її дії можуть змінити баланс сил у регіоні. (11.10.2019)

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не припинить військову операцію на півночі Сирії, попри "погрози" з боку інших країн. "Що б хто не казав, ми не зупинимо цей крок, який ми зробили (...) Ми продовжимо цю боротьбу, поки всі терористи не підуть на південь від 32-кілометрової межі від нашого кордону, про яку згадав сам пан Трамп", - наголосив турецький президент під час виступу у Стамбулі, передає агенція AFP.

Нагадаємо, що наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки". Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК).

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