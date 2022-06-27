Турецький виробник подарує три дрони Bayraktar, на які зібрали українці

Турецька компанія Baykar віддасть Україні безкоштовно три розвідувально-ударні безпілотники типу Bayraktar TB2, на які збирали українці за ініціативи благодійного фонду Сергія Притули.

"Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 і безкоштовно відправить три БПЛА на український фронт. Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів", - заявила компанія в понеділок, 27 червня, у Twitter.

"Народний Байрактар"

Про початок проєкту "Народний Байрактар" телеведучий та політичний діяч Сергій Притула оголосив 22 червня. Метою було назбирати за сім днів через благодійний фонд 500 мільйонів гривень для купівлі трьох Bayraktar. Проте вже 24 червня загальна сума зборів склала 600 мільйонів гривень, чого вистачить на придбання чотирьох БПЛА Bayraktar TB2. Після цього Притула пообіцяв невдовзі зробити ще більший проєкт.

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Нагадаємо, на початку червня Туреччина повідомила, що безплатно передає Литві бойовий дрон Bayraktar, на купівлю якого литовські громадяни зібрали майже шість мільйонів євро, щоби передати його Україні.

Безпілотники Bayraktar TB2 встигли зарекомендувати себе як надійний і сучасний засіб повітряної підтримки з початку повномасштабної війни Росії проти України. Цей безпілотник може бути використаний для розвідки та нести керовані лазером бомби та ракети.