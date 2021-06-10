 Тупицький заявив, що працює в КСУ в режимі онлайн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2021

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Тупицький заявив, що працює в КСУ в режимі онлайн

Олександр Тупицький, указ про призначення якого суддею Конституційного Суду скасував президент, заявив, що працює в суді дистанційно, але не отримав винагороду за травень.

Олександр Тупицький

Олександр Тупицький

Олександр Тупицький, указ про призначення якого суддею Конституційного суду України (КСУ) скасував президент Володимир Зеленський, заявляє, що КСУ відновив свою роботу і він має намір брати участь у засіданнях в онлайн-режимі. "Суд уже відновив роботу. Ми зараз розглядаємо можливість брати участь у відкритих засіданнях в онлайн-режимі", - сказав він, передає агенція "Українські Новини". За його словами, йдеться також про Олександра Касмініна, указ про призначення якого суддею КСУ також скасував Зеленський.

Тупицький повідомив, що також бере участь і в інших засіданнях дистанційно: вносить свої пропозиції, передає в суд документи. При цьому він зазначив, що не отримав винагороду за травень. За його словами, це сталося після того, як виконуючий обов'язки голови КСУ Сергій Головатий підписав розпорядження про припинення виплати винагороди. Тупицький заявляє, що Головатий вчинив злочин і має відповісти за це. Він нагадав, що ДБР відкрило справу за цим фактом.

Тим часом Велика палата Конституційного суду України проводить раніше заплановані засідання в закритому режимі, блокування роботи суду немає, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в управлінні комунікацій суду. "Засідання розпочалися, наразі вони ще тривають", - сказали у суді.

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Минулого тижня представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський повідомив, що шість суддів заблокували роботу КСУ, вимагаючи забезпечити присутність на засіданнях Тупицького.

Справа Тупицького

Нагадаємо, Олександр Тупицький має статус підсудного в кримінальному провадженні - його звинувачують у скоєнні тяжких злочинів проти правосуддя. 25 травня 2021 року правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно нього. 27 березня Тупицький втратив статус судді КСУ в результаті скасування президентом України Володимиром Зеленським указу колишнього президента Віктора Януковича про його призначення, оскільки, відповідно до рішення Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) України, його подальше перебування на посаді судді КСУ становило значну загрозу національній безпеці України. Аналогічним чином був відсторонений й суддя КСУ Олескандр Касмінін.

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