Тропічні шторми в США та на Філіппінах: загалом понад 35 жертв

На сході Сполучених Штатів надалі лютує потужний тропічний шторм "Флоренс". Станом на вечір суботи, 15 вересня, він забрав життя щонайменше 13 людей, повідомили американські ЗМІ. Найбільше жертв - у штаті Північна Карлоліна. Там загинули 10 людей, іще три особи стали жертвами шторму в Південній Кароліні. Утім, офіційна кількість загиблих у Північній Кароліні й надалі становить вісім осіб.

В обох штатах без електрики внаслідок стихії залишилися близько 720 тисяч людей. Загалом у зоні стихійного лиха проживає близько 10 мільйонів людей. Хоч сила вітру після того, як в п'ятницю, 14 вересня, шторм досягнув суходолу, знизилася, значні опади вивели з берегів чимало річок, що викликало затоплення багатьох територій.

Вода затопила величезні ділянки суходолу

Для порятунку людей в Північній та Південній Кароліні задіяли військово-морські сили та берегову охорону США, а також численних волонтерів. Сотні людей вдалося врятувати від стихії за допомогою гелікоптерів, човнів та іншої спецтехніки.

Рівень води в річках Північної Кароліни сягнув рекордного рівня, влада заявляє про найбільші показники в історії штату. У деяких місцевостях кількість опадів становила до 60 сантиметрів. Метеорологи поки що не можуть спрогнозувати, коли дощі вщухнуть.

Число жертв тайфуну на Філіппінах значно зросло

Ще більшу кількість жертв спричинив потужний тайфун "Мангкхут" на Філіппінах. Численні міжнародні гуманітарні організації повідомляють про значні руйнування, яких завдала країні негода.

Наслідки тайфуну на Філіппінах

За даними служби із надзвичайних ситуацій на Філіппінах кількість загиблих внаслідок тайфуну в суботу сягнула щонайменше 25 осіб. Більшість із них загинула внаслідок зсувів у регіоні Кордильєра.

Тайфун залишив без даху над головою тисячі людей

Тайфун пройшовся територією півночі країни, пориви вітру почасти сягали понад 200 кілометрів на годину. У неділю, 16 вересня, тайфун залишив територію Філіппін та пішов далі убік Китаю та Гонконгу.

Сильний вітер розтрощив величезну кількість помешкань

Влада КНР уже оголосила найвище попередження та повідомила, що цей тайфун, очевидно, буде найпотужнішим із тих, які проходили територією країни в поточному році.