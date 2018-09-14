 Тропічні шторми в США та на Філіппінах: загалом понад 35 жертв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2018

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Новини

Тропічні шторми в США та на Філіппінах: загалом понад 35 жертв

Унаслідок тропічного шторму "Флоренс" у США загинули більше 10 людей. Найбільше постраждав штат Північна Кароліна. Водночас повідомляється про мінімум 25 загиблих унаслідок тайфуну на Філіпінах.

Ураган у США

Наслідки урагану "Флоренс" у Північній Кароліні

На сході Сполучених Штатів надалі лютує потужний тропічний шторм "Флоренс". Станом на вечір суботи, 15 вересня, він забрав життя щонайменше 13 людей, повідомили американські ЗМІ. Найбільше жертв - у штаті Північна Карлоліна. Там загинули 10 людей, іще три особи стали жертвами шторму в Південній Кароліні. Утім, офіційна кількість загиблих у Північній Кароліні й надалі становить вісім осіб.

В обох штатах без електрики внаслідок стихії залишилися близько 720 тисяч людей. Загалом у зоні стихійного лиха проживає близько 10 мільйонів людей. Хоч сила вітру після того, як в п'ятницю, 14 вересня, шторм досягнув суходолу, знизилася, значні опади вивели з берегів чимало річок, що викликало затоплення багатьох територій.

Ураган у США

Вода затопила величезні ділянки суходолу

Для порятунку людей в Північній та Південній Кароліні задіяли військово-морські сили та берегову охорону США, а також численних волонтерів. Сотні людей вдалося врятувати від стихії за допомогою гелікоптерів, човнів та іншої спецтехніки.

Рівень води в річках Північної Кароліни сягнув рекордного рівня, влада заявляє про найбільші показники в історії штату. У деяких місцевостях кількість опадів становила до 60 сантиметрів. Метеорологи поки що не можуть спрогнозувати, коли дощі вщухнуть.

Число жертв тайфуну на Філіппінах значно зросло

Ще більшу кількість жертв спричинив потужний тайфун "Мангкхут" на Філіппінах. Численні міжнародні гуманітарні організації повідомляють про значні руйнування, яких завдала країні негода.

Тайфун на Філіппінах

Наслідки тайфуну на Філіппінах

За даними служби із надзвичайних ситуацій на Філіппінах кількість загиблих внаслідок тайфуну в суботу сягнула щонайменше 25 осіб. Більшість із них загинула внаслідок зсувів у регіоні Кордильєра.

Тайфун на Філіппінах

Тайфун залишив без даху над головою тисячі людей

Тайфун пройшовся територією півночі країни, пориви вітру почасти сягали понад 200 кілометрів на годину. У неділю, 16 вересня, тайфун залишив територію Філіппін та пішов далі убік Китаю та Гонконгу.

Тайфун на Філіппінах

Сильний вітер розтрощив величезну кількість помешкань

Влада КНР уже оголосила найвище попередження та повідомила, що цей тайфун, очевидно, буде найпотужнішим із тих, які проходили територією країни в поточному році.

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Що буде, коли на планеті стане на 2 градуси тепліше? (25.04.2018)

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Потужний тайфун тримає в напрузі Тайвань та Філіппіни

Буревій "Мангкхут" пронісся північним сходом Філіппін. Місцями швидкість вітру перевищувала 200 кілометрів на годину. Повідомляється про жертви серед рятувальників і цивільного населення. (15.09.2018)  

Ураган "Флоренс" досяг узбережжя Північної Кароліни

Внаслідок буревію прибережні вулиці штату вже підтопило океанською водою. Десятки тисяч господарств знеструмлені. (14.09.2018)  

Ураган "Флоренс": є жертви та значні руйнування

Буревій "Флоренс" досяг східного узбережжя США, накривши штати Північна та Південна Кароліна, де призвів до щонайменше чотирьох жертв. Тим часом сила вітру ослабла, тож "Флоренс" класифікують вже як тропічний шторм. (15.09.2018)  

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