Тропічний шторм "Баррі" обрушився на узбережжя США в Мексиканській затоці

Тропічний шторм "Баррі" ввечері у суботу, 13 липня, досяг узбережжя США в Мексиканській затоці, принісши із собою проливні дощі. Внаслідок шторму близько 117 тисяч людей залишилися без електроенергії, більшість них проживає в штаті Луїзіана, де президент США Дональд Трамп вже запровадив надзвичайний стан. Інформації про жертв поки немає.

"Баррі" перед досягненням узбережжя США ослаб від рівня урагану до тропічного шторму і, кажуть метеорологи, й надалі втрачатиме свою силу, просуваючись вглиб території США. Утім експерти застерігають, що наслідки шторму можуть бути відчутними з часом, передусім через сильні зливи. За словами губернатора Луїзіани Джона Бела Едвардса, "це будуть кілька довгих днів для нашого штату", цитує агенція новин dpa.

Експерти наголошують, що небезпека шторму "Баррі" полягає не в силі вітру, а у великій кількості води, яку він несе. Керівник Національного центру США з вивчення ураганів Кен Грем пояснив, що "Баррі" дуже повільно рухався над морем і накопичив багато води. За його словами, шторм принесе із собою проливні опади, що призведе до підвищення рівня води у багатьох річках та підтоплень.

Після тривалих дощів у Новому Орлеані останніми днями вже спостерігалися підтоплення, в окремих районах оголосили примусову евакуацію населення. В аеропорту Нового Орлеана через шторм 13 липня скасували всі рейси.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2005 року ураган "Катріна" спустошив північне узбережжя Мексиканської затоки на території Сполучених Штатів. Загалом ураган вразив Багамські острови, частини Флориди, Луїзіану, Міссісіпі та значну територію сходу США. Тоді загинули 1836 людей. Ураган спричинив збитків на 81,2 мільярда доларів. Особливо постраждав Новий Орлеан.

Люди проти стихії: ураган "Харві" в США Траса 69 стала підводною Одна з дорожніх артерій регіону, траса 69, опинилася від водою. Це стало черговим приводом для критики президента США Дональда Трампа, який скасував указ свого попередника щодо екстреного відновлення доріг, мостів та інших конструкцій, пошкоджених через природні катаклізми.

Люди проти стихії: ураган "Харві" в США Центри прийому постраждалих переповнені Тисячі людей опинилися без житла. Їх приймають спеціальні центри, створені у великих громадських будівлях. Як-от на фото - Конференц-центр Джорджа Брауна у Х'юстоні. Він ледь приймає всіх охочих - зібралося вже більше дев'яти тисяч евакуйованих. Внаслідок урагану зазнали пошкоджень близько 100 тисяч будинків. Ще близько 189 тисяч домогосподарств залишаються знеструмленими.

Люди проти стихії: ураган "Харві" в США "Мамо, зі мною все гаразд" Музей американської промисловості став притулком для близько 350 осіб, які тимчасово залишилися без домівок. Галерея "Меблі" виявилася чудовим місцем, щоб сісти з ноутбуком та зателефонувати близьким.

Люди проти стихії: ураган "Харві" в США Завжди є місце людяності Під час евакуації люди намагаються потурбуватися і про хатніх улюбленців. На світлині - жінка тримає свого песика після того, як залишила оселю на півдні Х'юстона. За даними місцевої влади, у притулках уже більше 38 тисяч осіб.

Люди проти стихії: ураган "Харві" в США Майже як у басейні Чимало людей змушені чекати на рятувальні служби - ті не встигають вчасно доправляти постраждалих "на суходіл". Жінка на світлині "плаває" на надувному матраці на бульварі Скарсдейл, очікуючи на рятувальників. Попри непросту ситуацію, техасці намагаються зберігати добрий гумор.

Люди проти стихії: ураган "Харві" в США Добровільно-примусово Міста та округи довкола Х'юстона також досі проводять евакуацію громадян. В окремих місцях вона добровільна, у інших примусова. Влада регулярно оновлює дані щодо обов'язкової евакуації, доки рівень води продовжує підніматися.

Люди проти стихії: ураган "Харві" в США Парадокси евакуації Більше 30 тисяч людей залишили свої домівки через ураган "Харві". Утім, евакуація далеко не завжди відбувається організовано. Мер Х'юстона Сільвестер Тьорнер пояснює, що радив жителям міста залишатися вдома напередодні урагану, оскільки боявся, що паніка на автошляхах спровокує більшу кількість жертв.

Люди проти стихії: ураган "Харві" в США Куди прямує шторм На карті видно, що ураган, який "прибув" з Мексиканської затоки, найбільше вразив саме штат Техас - місто Х'юстон та його околиці. Пізніше ураган змінив напрямок руху, ослаб та вирушив убік Луїзіани й Міссісіпі, де має остаточно втратити свою руйнівну силу.

Люди проти стихії: ураган "Харві" в США Дісталося й Луїзіані "Харві", який ослаб до категорії "тропічного шторму", сягнув і Луїзіани. Столиця штату Нью-Орлеан, утім, має свіжий досвід боротьби з негодою. 12 років тому цей штат значно постраждав від сумнозвісного урагану "Катріна".

Люди проти стихії: ураган "Харві" в США Зірки поспішають на допомогу Відомі люди США також долучилися до боротьби з наслідками шторму. Зокрема "оскароносці" Сандра Буллок (на фото) та Леонардо ді Капріо виклали чималі суми - надали на допомогу потерпілим по мільйону доларів. Пообіцяли зробити свій внесок також співачка Бейонсе, актор Дуейн "Скеля" Джонсон, а також ді-джей Khaled.

Люди проти стихії: ураган "Харві" в США Зміни клімату? Президент США Дональд Трамп відомий своєю критикою теорії глобального потепління. Утім, у заяві Світової метеорологічної організації зазначається, що ураган викликаний саме ним. "Зміни клімату означають, що ми матимемо ситуації на кшталт "Харві". Кількість опадів, вірогідно, і далі зростатиме", - заявила речниця організації у складі ООН Клер Налліс.

Люди проти стихії: ураган "Харві" в США Рахунок за шторм - сума з багатьма нулями Білий дім прагне виділити шість мільярдів доларів допомоги постраждалим від урагану штатам Техас та Луїзіана. За даними The Washington Post, ця сума стане лише першою частиною допомоги, яку планують виділити у Вашингтоні. Якою стане загальна сума, ще не відомо. Губернатор Техасу заявляв про більше 125 мільярдів доларів США, які знадобляться штату для подолання наслідків катаклізму. Автор: Стас Соколов

