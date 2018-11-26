Трилер Орбана: чи допомогла Угорщина втекти екс-прем'єру Македонії?

Втеча екс-прем'єр-міністра Македонії до Угорщини нагадує політичний трилер. Навіть Віктор Орбан, угорський прем'єр-міністр, якого прозвали захисником Ніколи Груєвського, назвав його подорож до Будапешта "цікавою історією, захоплюючою, як усі трилери".

Більшість подробиць цього трилера добре відомі та офіційно підтверджені: Ніколу Груєвського, який був прем'єром Македонії у 2006-2016 роках, засудили до двох років тюремного ув'язнення за корупцію, ще чотири справи проти нього розслідуються. Замість того, щоб з'явитися до тюрми у Скоп'є, 10 листопада він опинився у посольстві Угорщини в албанській столиці Тірані. Наступного дня угорські дипломати відвезли Груєвського в автомобілі посольства Угорщини через Чорногорію та Сербію в Угорщину, куди він і прибув вранці 12 листопада.

Проте досі незрозуміло, як саме колишній високопосадовець втік з Македонії в Албанію. Цей момент македонська влада поки не може пояснити. І не дивно: як би не звучало появнення зі Скоп'є, воно виставить реформаторський уряд прем'єр-міністра Зорана Заєва у поганому світлі. Варіантів два: або його уряд виявився недостатньо компетентним, щоб стежити за Груєвським, про наміри втекти якого було відомо, або нова македонська влада мовчки дала зникнути засудженому злочинцю. Особливо неприємно те, що цього четверга, 29 листопада, у Європарламенті відбудуться дебати щодо ситуації в Македонії - і справу Груєвського також обговорюватимуть.

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Чотири квартири Груєвського: дві з них для прикриття?

Команда журналістів Deutsche Welle зібрала детальну інформацію щодо втечі екс-прем'єра з Македонії до Албанії. Як з'ясувалося, у близькому колі спілкування Груєвський створював враження, що він готується почати відбувати покарання у в'язниці, в той час як насправді планував свою втечу до Угорщини через Албанію. При цьому розслідування дійшло висновку, що у цьому йому, ймовірно, допомагали угорські дипломати. Репортери DW поспілкувалися з сусідами Груєвського, співробітниками готелю Marriot в Скоп'є, де екс-прем'єра бачили востаннє, співробітниками департаменту особистого захисту міністерства внутрішніх справ Македонії, які відповідали за Груєвського, як, власне, і чиновники міністерств юстиції та фінансів.

За інформацією Deutsche Welle, екс-прем'єр мешкав у будинку в центрі Скоп'є, в якому користувався загалом чотирма квартирами, хоча офіційно володів лише двома з них. Не виключено, що дві інші знадобилися йому перед самою втечею, щоб приховати справжнє місцеперебування. Кількома днями до зникнення Груєвський неодноразово розпитував своїх шістьох охоронців про функціонування македонських в'язниць та доручив їм купити одяг, який би підійшов для тюрми. Тож у них склалося враження, що він готується до в'язниці, де має почати відбувати дворічний термін покарання.

На зв'язок з охоронцями він востаннє вийшов ввечері 8 листопада. Водночас перед тим, як зникнути, Груєвський, за наявною інформацією, зняв загалом близько 100 тисяч євро зі своїх македонських банківських рахунків.

І нарешті, свідок, з яким говорили журналісти Deutsche Welle, запевняє, що бачив, як ввечері 8 листопада Груєвський вийшов з готелю Marriott у Скоп'є, який належить його двоюрідному брату Сашо Міялкову, екс-голові Служби безпеки та контррозвідки Македонії. Міялков і сам жив у готелі аж до свого арешту 21 листопада. Кілька джерел підтвердили Deutsche Welle, що за останні три тижні до зникнення Груєвського в підземному гаражі готелю кілька разів були помічені автомобілі дипломатичного представництва Угорщини в Белграді. Це може вказувати на те, що угорські дипломати допомагали Груєвському планувати втечу.

Втеча без допомоги: майже нереально

У відповіді на запит Deutsche Welle речник угорського уряду відмовився коментувати цю інформацію. Він вказав на попередні заяви офіційного Будапешта про те, що угорський уряд не має стосунку до втечі Груєвського з Македонії в Албанію. Проте політолог та експерт-міжнародник Будапештського інституту політичного капіталу Андраш Рац (András Rácz) вважає це малоймовірним. "Поїздка Груєвського з посольства в Тірані через Чорногорію та Сербію до Угорщини видається надзвичайно добре організованою, - каже Рац. - З огляду на це, було б дивно, якби угорський уряд не допомагав Груєвському втекти з Македонії або принаймні не був в курсі всіх деталей".

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Такої ж думки і опозиціонерка та незалежна депутатка угорського парламенту Бернадет Сель (Bernadett Szél). "На тлі усієї цієї інформації заява уряду про те, що Угорщина не причетна до втечі Груєвського з Македонії, видається сумнівною", - переконана Сель. Минулого тижня вона звернулася до угорської служби з питань імміграції та надання притулку по деталі щодо розгляду клопотання Груєвського про притулок - адже як член парламенту вона має на це право. Висновок депутатки такий: "Не існує жодних правових підстав для переміщення Груєвського через три західнобалканські країни та його в'їзду в Угорщину. Це потребувало ухвалення політичних рішень, а також своєчасної та ретельної організації втечі на усіх можливих рівнях".

Македонські проблеми з НАТО

Уряди обох держав, а надто Македонії, з появою нової інформації у цій справі, стикнулися з дилемою. Наступного року на Македонію очікує вступ в НАТО та початок перемовин про набуття членства в ЄС. У Скоп'є побоюються, що Угорщина може заблокувати обидва процеси, якщо уряд Заєва чинитиме завеликий тиск на неї через справу Груєвського. "Греція аж двадцять років блокувала євроатлантичні прагнення Македонії, - змальовує ситуацію македонський публіцист Сашо Орданоський. - Ще одна Греція македонцям не потрібна, і Орбан знає це".

Водночас політолог Андраш Рац вважає, що і Угорщина не зацікавлена в ескалації напруги. "Досі балканська політика Угорщини була послідовною та прагматичною, - веде далі Рац. - Блокування Македонії дуже зашкодило б позиціям Угорщини в Євросоюзі, а в НАТО - ще й спровокувало б США. Тому уряд Орбана намагається применшити значення цієї справи та звести все до рівня юридичної справи".