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До третьої статі належать люди, які не відносять себе ані до чоловічої, ані до жіночої статей. Поняття "третя стать" у німецькомовному просторі знайшло поширення завдяки письменнику Ернсту фон Вольцоґену та його роману "Третя стать" (1899), в якому він змалював історію бісексуальної жінки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.