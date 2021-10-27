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Третя стать

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "третя стать".

До третьої статі належать люди, які не відносять себе ані до чоловічої, ані до жіночої статей. Поняття "третя стать" у німецькомовному просторі знайшло поширення завдяки письменнику Ернсту фон Вольцоґену та його роману "Третя стать" (1899), в якому він змалював історію бісексуальної жінки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Стать X: у США видали перший паспорт особі із небінарним гендером

"Стать X": у США видали перший паспорт особі із небінарним гендером 27.10.2021

Замість чоловічої чи жіночої статі у документі вказана "стать X". Держдеп обіцяє масове впровадження таких паспортів вже наступного року.
Чоловік, жінка… і не тільки, або Біологічні загадки хромосомів

Чоловік, жінка… і не тільки, або Біологічні загадки хромосомів 17.05.2021

Аргументи тих, хто поділяє людей на дві статі - чоловічу та жіночу, - часто зводяться до законів біології. А що каже про це наука? Виявляється, що все не так однозначно. Докладніше - у матеріалі DW.
Бундестаг схвалив законопроект про визнання третьої статі

Бундестаг схвалив законопроект про визнання третьої статі 14.12.2018

Бундестаг узаконив третю стать. Якщо стать дитини неможливо визначити, у свідоцтві про народження можна буде записати її як "різне". Якщо свої дані захоче змінити доросла людина, їй потрібна буде довідка від лікаря.
Уряд ФРН схвалив законопроект про визнання третьої статі

Уряд ФРН схвалив законопроект про визнання третьої статі 15.08.2018

Незабаром у ФРН можуть дозволити офіційно фіксувати третю стать. Відповідний законопроект схвалив уряд Німеччини.

Тисячі хорватів протестували проти третьої статі та одностатевих шлюбів

Тисячі хорватів протестували проти "третьої статі" та одностатевих шлюбів 24.03.2018

У Загребі тисячі людей протестували проти запровадження конвенції щодо гендерного та сімейного насильства. Вони побоюються, що це призведе до запровадження "третьої статі" та гомосексуальних шлюбів.
Коментар: Німеччина давно мала вирішити питання третьої статі

Коментар: Німеччина давно мала вирішити питання третьої статі 10.11.2017

Про етичну необхідність визначення третьої статі у Німеччині говорили ще кілька років тому. Оглядач DW Крістоф Штрак критикую затримку прийняття відповідного рішення.

Визнання "третьої статі" в Німеччині - перший крок у боротьбі за права інтерсексуалів (10.11.2017) 10.11.2017

У Німеччині узаконюють "третю стать". За приблизними оцінками, у ФРН від 100 до 160 тисяч осіб з міжстатевою приналежністю. За які права вони борються і які проблеми можуть мати?

У Німеччині офіційно визнали третю стать

У Німеччині офіційно визнали "третю стать" 02.11.2013

Інтерсексуальність віднині визнана у ФРН. 1 листопада 2013 року в Німеччині набув чинності закон, відповідно до якого необов’язково вказувати стать дитини у її свідоцтві про народження.