 Трамп і Мей виступили за діалог з Москвою з позиції сили | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2018

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Новини

Трамп і Мей виступили за діалог з Москвою з позиції сили

Лідери Великобританії та США узгодили принципи, на яких має базуватись діалог з Росією. 16 липня Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним.

Тереза Мей (праворуч) провела зустріч з Дональдом Трампом у резиденції неподалік від Лондона

Тереза Мей (праворуч) провела зустріч з Дональдом Трампом у резиденції неподалік від Лондона

США та Великобританія виступатимуть рішуче і єдиним фронтом щодо Росії. Про це після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю, 13 липня, заявила глава уряду Сполученого Королівства Тереза Мей. Вона наголосила, що з Трампом узгоджено позицію, що діалог з Росією має базуватися на принципах "сили та єдності". "Важливо, що Трамп говоритиме з Путіним з позиції сили та позиції єдності серед партнерів по НАТО", - зазначила прем'єр-міністерка Великобританії на спільній з Трампом прес-конференції, цитує агентство dpa.

Трамп, зі свого боку, заявив, що США й до цього часу "підходили до Росії більш жорстко, ніж інші". Американський лідер нагадав, що напередодні насаміті НАТО у Брюсселі "дотиснув партнерів до обіцянки" підвищити видатки на оборону. "Думаєте, Путін цьому зрадів? Вважаю, що ні", - додав Трамп.

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У підсумковій декларації саміту НАТО у Брюсселі всі країни Альянсу засудили анексію РФ українського півострова. Альянс також ухвалив рішення про подальші кроки зі зміцнення своєї оборони. (11.07.2018)

Новий план щодо Brexit "уб'є" угоду Великобританії зі США, заявив американський президент Дональд Трамп. За його словами, екс-глава британського МЗС Борис Джонсон міг би стати "відмінним прем'єр-міністром". (13.07.2018)

Нагадаємо, напередодні Трамп на саміті НАТО підписав підсумкову декларацію, значна частина якої була присвячена критиці Росії, зокрема за незаконну анексію Криму та дії на Сході України. 16 липня Трамп має зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі.

Торгівля з Лондоном таки можлива - Трамп

Водночас Трамп під час спільної з Мей прес-конференції послабив критику у бік Лондона щодо стратегії виходу Великобританії з ЄС (Brexit). "Щоб ви не робили, для мене це в порядку", - сказав президент США, який напередодні пригрозив провалом торговельної угоди з Лондоном, зважаючи на нинішній план Brexit. "Потурбуйтесь лише про те, щоб ми могли спільно вести торгівлю", - звернувся Трамп до британської прем'єрки.

Напередодні Трамп заявляв, що реалізація плану Brexit, представленого днями британським урядом, негативно відіб'ється на торговельній угоді Сполученого Королівства і США. Адже ЄС, з яким Лондон прагне зберегти зону вільної торгівлі, "нечесно поставився до США у питаннях торгівлі", наголошував Трамп.

Трамп сказав європейцям, як поводитися з мігрантами

Крім того, у Лондоні президент США рекомендував Європі проводити більш жорстку політику щодо мігрантів. "Зважайте краще на себе", - закликав він європейців. За його словами,  міграція змінює культуру та безпекову ситуацію. "Я не вважаю, що вона добра для Європи, а також для нашої країни", - сказав Трамп.

Мей на це відповіла, що Великобританія горда з того, що може приймати мігрантів, але додала, що система прийому має бути врегульована.

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