 Трамп хоче публічно зачитати стенограму розмови з Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2019

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Новини

Трамп хоче публічно зачитати стенограму розмови з Зеленським

Дональд Трамп заявив про своє бажання зачитати народу США стенограму телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським. І "перебрався" жити до Флориди, у Палм-Біч.

Дональд Трамп, президент США

Дональд Трамп, президент США

Президент США Дональд Трамп заявив про свою готовність публічно зачитати американському народу стенограму телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це Трамп сказав у інтерв'ю виданню The Washington Examiner, опублікованому у четвер, 31 жовтня.

"Це був хороший телефонний дзвінок. В якийсь момент я збираюся сісти - можливо, це буде розмова біля каміна в прямому ефірі - і прочитати стенограму дзвінка, тому що люди повинні її почути", - сказав американський президент.

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Він також зазначив, що не збирається співпрацювати з демократами в розслідуванні у процедурі імпічменту Дональда Трампа, пакет правил щодо якого члени Палати представників Конгресу США ухвалили напередодні.

"Ви створюєте жахливий прецедент для інших президентів", - заявив Трамп, назвавши розслідування демократів "шахрайством" і "обманом".

Він також наполіг на тому, що "не зробив нічого поганого", на відміну від інших американських президентів, проти яких раніше розпочинали процедуру імпічменту, зокрема Білла Клінтона та Річарда Ніксона.

"Переїзд" до Флориди

Також цього четверга американське видання The New York Times написало з посиланням на документи окружного суду міста Палм-Біч у Флориді про те, що Трамп та його дружина Меланія змінили своє головне місце проживання, а відтак - і податкову резиденцію, з Нью-Йорка на Флориду. Згідно з даними видання, американський президент та його дружина наприкінці вересня офіційно "переїхали" до гольфклубу Мар-а-Лаго, що належить Трампу.

Пізніше цю інформацію у Twitter підтвердив і сам Трамп. Він зазначив, що завжди цінуватиме Нью-Йорк та його мешканців. Однак, попри те, що він щороку платить місту "мільйони доларів" податків, політичні лідери міста і штату погано обійшлися із ним, заявив Трамп.

"З небагатьма обходилися гірше", - написав президент США та додав, що, попри зміну офіційної реєстрації, сподівається ще п'ять років прожити у Білому домі в Вашингтоні.

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