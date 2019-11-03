 Трамп хоче опублікувати ще одну розмову із Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2019

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Новини

Трамп хоче опублікувати ще одну розмову із Зеленським

Дональд Трамп заявив, що Білий дім вірогідно опублікує стенограму другої розмови з Володимиром Зеленським у вівторок.

Дональд Трамп вірогідно опублікує стенограму другої розмови з Володимиром Зеленським у вівторок

Дональд Трамп вірогідно опублікує стенограму другої розмови з Володимиром Зеленським у вівторок

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація найближчим часом може опублікувати розшифровку ще однієї телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським. Про це у суботу, 9 листопада Трамп заявив під час спілкування із журналістами на американській військовій базі Ендрюс.

"У нас буде опублікована інша розшифровка, яка є дуже важливою, - зазначив президент США. - Я дам вам другу розшифровку, бо в мене було дві розмови із президентом України". Також Трамп додав, що ймовірно стенограма другої розмови із Зеленським буде оприлюднена найближчого вівторка.

DW.COM

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Американське видання Politico раніше припускало, що президент США може опублікувати розшифровку його розмови із Зеленським, яка відбулася 21 квітня, відразу після перемоги останнього на президентських виборах в Україні.

1 листопада Трамп заявив про свою готовність публічно зачитати американському народу стенограму телефонної розмови з Зеленським. А 3 листопада він заявив, що хотів би запросити Зеленського до Вашингтона, якщо той погодиться прийняти таке запрошення.

Нагадаємо, що під час слухань у американському Конгресі щодо можливого імпічменту Трампа тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що з метою тиску на Зеленського Трамп призупинив надання Києву військової допомоги розміром майже у 400 мільйонів доларів.

Приводом для розслідування Конгресу стала інформація про те, що під час телефонної розмови із українським президентом у липні цього року, Трамп міг тиснути на Зеленського з метою домогтися розслідування проти Хантера Байдена та заморозив із цією метою надання військової допомоги для Києва.

Сам Трамп раніше називав розпочате проти нього розслідування у зв'язку зі звинуваченнями в переслідуванні власних інтересів в Україні "лінчуванням" та відкинув усі звинувачення. Зеленський також раніше заявляв, що в його телефонній розмові із Трампом, яка відбулася 25 липня, питання надання військової допомоги Києву не порушувалося і жодного шантажу з боку Білого дому не було.

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