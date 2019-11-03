Трамп хоче опубліквати ще одну розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація найближчим часом може опублікувати розшифровку ще однієї телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським. Про це у суботу, 9 листопада Трамп заявив під час спілкування із журналістами на американській військовій базі Ендрюс.

"У нас буде опублікована інша розшифровка, яка є дуже важливою, - зазначив президент США. - Я дам вам другу розшифровку, бо в мене було дві розмови із президентом України". Також Трамп додав, що ймовірно стенограма другої розмови із Зеленським буде оприлюднена найближчого вівторка.

Американське видання Politico раніше припускало, що президент США може опублікувати розшифровку його розмови із Зеленським, яка відбулася 21 квітня, відразу після перемоги останнього на президентських виборах в Україні.

1 листопада Трамп заявив про свою готовність публічно зачитати американському народу стенограму телефонної розмови з Зеленським. А 3 листопада він заявив, що хотів би запросити Зеленського до Вашингтона, якщо той погодиться прийняти таке запрошення.

Нагадаємо, що під час слухань у американському Конгресі щодо можливого імпічменту Трампа тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що з метою тиску на Зеленського Трамп призупинив надання Києву військової допомоги розміром майже у 400 мільйонів доларів.

Приводом для розслідування Конгресу стала інформація про те, що під час телефонної розмови із українським президентом у липні цього року, Трамп міг тиснути на Зеленського з метою домогтися розслідування проти Хантера Байдена та заморозив із цією метою надання військової допомоги для Києва.

Сам Трамп раніше називав розпочате проти нього розслідування у зв'язку зі звинуваченнями в переслідуванні власних інтересів в Україні "лінчуванням" та відкинув усі звинувачення. Зеленський також раніше заявляв, що в його телефонній розмові із Трампом, яка відбулася 25 липня, питання надання військової допомоги Києву не порушувалося і жодного шантажу з боку Білого дому не було.