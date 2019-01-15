Трамп уже знає, де зустрінеться з лідером Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп у суботу, 19 січня, провів ще одну зустріч з представником КНДР Кім Йон Чхолем, яку він охарактеризував як "дуже добру". За його словами, обидві сторони "досягли значного поступу".

Трамп також оголосив, що вже визначено країну, де наприкінці лютого відбудеться його другий саміт з північнокорейским лідером Кім Чен Ином, проте місце проведення зустрічі буде оголошене пізніше.

Тим часом уряд Південної Кореї сподівається, що запланований на кінець лютого саміт США та Північної Кореї стане "точкою повороту" на шляху до миру на Корейському півострові, заявив речник південнокорейського президента. Сеул посилюватиме діалог з Пхеньяном задля досягнення успіху цього саміту, додав він.

Нагадаємо, напередодні Білий дім повідомив, що президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин проведуть другий саміт наприкінці лютого 2019 року. Про це Трамп домовився з представником КНДР Кім Йон Чхолем, який є наближеною до лідера КНДР особою і перебував у Вашингтоні. Перша історична зустріч Трампа та Кім Чен Ина відбулась у червні 2018 року в Сінгапурі. Тоді лідери підписали документ, в якому йшлося, зокрема, про те, що США та КНДР зобов'язуються "встановити нові відносини", об'єднають свої зусилля для забезпечення тривалого та стабільного миру на Корейському півострові. Окрім того, КНДР зобов'язалася докласти зусиль для повної денуклеаризації Корейського півострова.

Утім, 17 січня Трамп заявив, що США модернізують протиракетну оборону для захисту від загроз з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. "Противники Америки посилюють свій летальний ударний потенціал, і захист нашої країни - мій перший обов'язок", - наголосив Трамп. Він додав, що США переслідують при цьому "просту мету - мати можливість виявити і знищити будь-яку спрямовану проти нас ракету".