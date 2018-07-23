 Трамп та Юнкер послабили торговельну суперечку між США та ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2018

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Новини

Трамп та Юнкер послабили торговельну суперечку між США та ЄС

Американський президент Дональд Трамп та голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися, що обидві сторони поки що відмовляться від запланованих проти один одного штрафних мит. Також вони планують змінити правила СОТ.

Жан-Клод Юнкер та Дональд Трамп

Жан-Клод Юнкер та Дональд Трамп

На переговорах у Білому домі, що відбулись у середу, 25 липня, американський президент Дональд Трамп і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер досягли одразу декількох домовленостей з метою вирішення торговельного конфлікту між ЄС та США. Зокрема, було вирішено поки що відмовитися від усіх запланованих раніше взаємних штрафних мит. 

Жан-Клод Юнкер повідомив, що сторони домовились не запроваджувати нові митні тарифи проти один одного, доки триватимуть переговори. "Ми будемо стримувати тарифи та маємо переглядати чинні тарифи на сталь та алюміній", - заявив Юнкер після зустрічі, цитує агенція AFP. Зокрема, США поки не будуть запроваджувати нові мита на європейські автомобілі. Уникнути їх, за словами оглядачів, було головною метою візиту голови Єврокомісії до Вашингтона.

Своєю чергою Євросоюз пообіцяв збільшити імпорт американської сої і скрапленого газу. За словами Юнкера, зараз 35 відсотків імпортованого газу в ЄС надходить з США, надалі цей показник буде збільшений. "Ми готові інвестувати в інфраструктуру та нові термінали, (…) якщо умови будуть правильними, а ціни конкурентоздатними", - додав він.

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Своєю чергою Дональд Трамп відзначив, що надалі заплановано взагалі відмовитися від мит на промислову продукцію. "Ми хочемо ще більше зміцнити ці торговельні відносини на благо всіх американських та європейських громадян", - заявив Трамп. Окрім того, сторони домовилися про те, що США і ЄС будуть разом працювати над реформуванням правил Світової організації торгівлі (СОТ), які Трамп досі жорстко критикував.

Нагадаємо, з 1 червня США запровадили 25-відсоткове мито на сталь та 10-відсоткове на алюміній з ЄС. 22 червня Євросоюз відповів новими митами на деякі товари зі США, серед яких - вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість американських товарів, яких стосуються нові мита ЄС, становить 2,8 мільярда євро. Після цього Дональд Трамп пригрозив новими митами на європейські автомобілі.

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