 Трамп сподівається залагодити торговий конфлікт з Китаєм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2019

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Новини

Трамп сподівається залагодити торговий конфлікт з Китаєм

Президент США розраховує на успіх переговорів, проведених в Китаї главою мінфіну США. Трамп ще не вирішив, чи запроваджувати нові мита, і хоче зустрітися з Сі Цзіньпіном.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Незважаючи на ескалацію торговельного конфлікту з Китаєм, президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо його можливого вирішення. "У мене є відчуття, що це буде великий успіх", - заявив Трамп у Білому домі ввечері в понеділок, 13 травня, та розповів про переговори, проведені в Китаї міністром фінансів США Стівеном Мнучіном, повідомляє Reuters. Він також наголосив, що ще не ухвалив рішення щодо нового підвищення мит США на продукцію, що імпортується з Китаю.

Перш ніж зробити такий крок 17 червня будуть проведені відкриті слухання, де відносно проекту підвищення тарифів висловляться профільні експерти. Раніше повідомлялося, що американська адміністрація готується підвищити тарифи майже на всю продукцію, що ввозиться з Китаю, - на суму близько 300 мільярдів доларів (268 мільярдів євро).

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Президент США Дональд Трамп розпорядився розглянути можливість підвищення ввізних мит на товари з Китаю, що не потрапили під підвищення мит напередодні. (11.05.2019)

Крім того, Трамп має намір зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном. Зустріч двох лідерів повинна відбутися наприкінці червня під час саміту G20 в Японії. "І я думаю, що, швидше за все, це буде дуже плідна зустріч", - наголосив президент США.

Як відомо, раніше у цей день Китай відреагував на запровадження штрафних мит на свої товари з боку США. Міністерство фінансів КНР 13 травня оголосило про підвищення імпортних мит на низку американських товарів загальною вартістю 60 мільярдів доларів. Ця "адаптація" є "відповіддю на односторонній торговельний протекціонізм США", заявили у КНР. Нові тарифи набудуть чинності з 1 червня.

Мита на різні види товарів будуть підвищені на 5-25 відсотків. Зокрема, КНР збільшить розмір мит до 25 відсотків майже на 2,5 тисячі найменувань американських товарів. Мита на ще 1,1 тисячі товарів будуть встановлені на рівні 20 відсотків, ще на одну тисячу - в розмірі 10 відсотків.

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