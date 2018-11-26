 Трамп скасував зустріч із Путіним на G20 через Керченську кризу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2018

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Новини

Трамп скасував зустріч із Путіним на G20 через Керченську кризу

Президенти США і Росії мали зустрітися в рамках саміту Великої двадцятки 1 грудня. Трамп скасував зустріч із Путіним, тому що Росія не повернула до України моряків і кораблі, які захопила в районі Керченської протоки.

ДональдТрамп скасував зустріч із Володимиром Путіним

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, яка мала відбутися в суботу, 1 грудня, під час саміту країн Великої двадцятки в Буенос-Айресі. Про це Трамп повідомив на своїй Twitter-сторінці в четвер, 29 листопада. Причиною він назвав той факт, що Росія не звільнила українських моряків і кораблі, які захопила 25 листопада в районі Керченської протоки.

"Із огляду на той факт, що кораблі і моряки не були повернуті Україні Росією, я вирішив, що найкращим для всіх сторін буде скасувати мою попередньо заплановану зустріч в Аргентині з президентом Володимиром Путіним. Я з нетерпінням очікую важливого саміту, як тільки ситуацію буде вирішено!" - написав американський президент.

У Кремлі поки що не бачили офіційної інформації про скасування зустрічі з Трампом, заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков інформагенції "Інтерфакс". "Якщо це так, у президента буде кілька додаткових годин у програмі для корисних зустрічей на полях саміту", - сказав Пєсков.

Раніше цього ж дня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала Росію розблокувати українські порти в Азовському морі. Вона має намір провести переговори з Путіним на G20 щодо загострення конфлікту Росії з Україною.

Як повідомлялося, 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" і катери "Бердянськ" та "Нікополь" Військово-морських сил України разом із українськими моряками були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Після цього інциденту в Україні схвалили запровадження воєнного стану в десяти областях країни на 30 діб. Українських моряків звинувачують у незаконному перетині кордону РФ. У Києві це звинувачення відкидають і вимагають їх негайно звільнити.

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