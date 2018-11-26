Порошенко: Мета воєнного стану - не допустити агресії Росії

Необхідність запровадження в Україні воєнного стану викликана загрозою повномасштабної війни з РФ, яка збільшила свій військовий контингент біля українського кордону. Про це заявив президент України Петро Порошенко ввечері в вівторок, 27 листопада, в інтерв'ю українським телеканалам.

За його словами, мета запровадження воєнного стану в 10 областях України - не допустити агресії з боку Російської Федерації. "Мета воєнного стану полягає в тому, щоб показати, що противник заплатить дуже високу ціну, якщо вирішить напасти на нас. Щоб це було як холодний душ, який зупинить божевільних, у яких є плани атакувати Україну", - цитує Порошенка інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Президент України уточнив: "Якщо агресії не буде, вважайте, що мету цих дій досягнуто". Водночас він заявив із посиланням на дані розвідки, що кількість танків на російських військових базах уздовж кордону з Україною останнім часом зросла втричі.

За його словами, воєнний стан закінчиться 26 грудня, а повноваження президента в цей час не розширюються. Воєнний стан дозволяє максимально швидко організувати захист країни від потенційної агресії, наголосив президент України. "Рішення носить виключно превентивний характер", - зазначив він.

У разі вторгнення частково мобілізують резерв

"Якщо буде агресія - буде мобілізація часткова, передусім, буде мобілізований резерв першої черги", - уточнив Порошенко. За його словами, серед перших мобілізують підготовлених воїнів із бойовим досвідом.

Український президент також додав, що в тих областях України, де запроваджується воєнний стан, створять штаби оборони для підготовки територіальної оборони, натомість військові адміністрації не створюватимуть.

Права українців не обмежуватимуть

Конституційні права і свободи громадян України обмежені не будуть, якщо Росія не здійснить відкрите вторгнення, запевнив він. Жодних обмежень поїздок, зокрема за кордон, для українських громадян теж не запроваджуватимуть, але "для російських громадян ці обмеження будуть введені", зазначив Порошенко.

Відповіді від Путіна не отримали

Після захоплення суден Військово-Морських сил ЗСУ поблизу Керченської протоки Порошенко, за його словами, намагався провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, однак Київ не отримав від Москви відповіді на запит.

"Я вночі замовив розмову з президентом Росії Путіним. Ми не отримали відповіді", - зазначив президент України. Він додав, що був змушений звернутися до канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel), аби вона поговорила з Путіним про негайне звільнення українських моряків.

Порошенко пообіцяв ужити всіх заходів, щоб повернути українських моряків додому. Суд у анексованому Криму 27 листопада засудив 12 із 24-х захоплених моряків до двох місяців арешту. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ.

НАТО, США й низка країн Європи різко засудили дії Росії щодо українських кораблів і закликали негайно звільнити українських моряків.