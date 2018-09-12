Трамп підписав указ про санкції за втручання у вибори в США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у середу, 12 вересня, підписав указ, який створює умови для запровадження санкцій проти урядів інших країн, іноземних громадян та юридичних осіб у тому разі, якщо вони втручатимуться у виборчий процес у США.

Як повідомив радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон, цей указ також передбачає заходи, спрямовані на запобігання такому зовнішньому втручанню у вибори, інформує агенція dpa. Згідно з указом, американському уряду надаватиметься 45 днів після виборів для проведення оцінки того, чи було втручання у виборчий процес з-за кордону. При цьому така перевірка здійснюватиметься автоматично після кожних виборів. Ще 45 днів буде відведено для вирішення питання про запровадження санкцій у тому разі, якщо таке втручання мало місце.

Як повідомив директор Національної розвідки США Ден Коутс, який разом з Болтоном оголосив про підписання Трампом документа, спроби вплинути на вибори у США робить не лише Росія. За його словами, ознаки такого намагання також надходили з Китаю, Ірану та Північної Кореї.

У лютому 2018 року спецпрокурор США Роберт Мюллер повідомив, що Велике журі США висунуло обвинувачення 13 громадянам Росії і трьом російським організаціям через втручання у вибори та політичний процес. У липні Дональд Трамп визнав особисту відповідальність президента РФ Володимира Путіна за втручання у вибори в США 2016 року.

У листопаді 2018 року в США мають відбутися вибори до Конгресу. Громадяни країни обиратимуть увесь склад Палати представників та третину Сенату.