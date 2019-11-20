Трамп підписав закон про підтримку демократії в Гонконгу

Президент США Дональд Трамп у середу, 27 листопада, підписав законопроєкт про підтримку демократії і захисту прав людини в Гонконгу. Документ передбачає накладення санкцій на осіб у Китаї, які вважатимуться такими, що порушують свободи та права людини у Гонконгу.
Крім того, підписаний Трампом законопроєкт зобов'язує Державний департамент США доповідати Конгресу США щодо того, чи має Гонконг необхідну міру автономії для збереження ним торгових преференцій.
Ще у двох підписаних президентом США документах запроваджується заборона на експорт до Гонконгу сльозогінного газу, гумових куль і електрошокерів з США, зазначає агенція dpa.
"Я підписав ці законопроєкти з поваги до президента Китаю Сі Цзіньпіна та народу Гонконгу (...) Вони ухвалюються з надією на те, що лідери та представники Китаю та Гонконгу зможуть мирно врегулювати свої розбіжності, що призведе до довгострокового миру та процвітання для всіх", - йдеться у заяві Трампа.
Один з лідерів протестів у Гонконгу Джошуа Вонг назвав підписання законопроєкту Трампом "надзвичайним досягненням".
У Китаї роздратовані ухваленими законами
У відповідь офіційний Пекін викликав посла США у Китаї Террі Брандстада. У міністерстві закордонних справ КНР заявили, що "США повинні негайно припинити втручатися у справи Гонконгу та інші внутрішні справи Китаю, інакше у відповідь будуть вжиті негативні заходи".
У МЗС країни наголосили, що "Китаю доведеться вжити сильних контрзаходів для захисту національного суверенітету, безпеки та інтересів щодо розвитку, якщо США наполягатимуть на ухваленні неправильних рішень".
Нагадаємо, в Гонконгу вже кілька місяців тривають протести, які почалися через плани місцевої влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, частина з яких переростала у силове протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.
Гонконг є окремим адміністративним районом у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії КНР в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.
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Найдорожчі міста світу-2019
1 місце: Париж
Місто кохання, місто вогнів - а тепер, разом із Гонконгом і Сінгапуром, ще й найдорожче місто світу. Такими є результати рейтингу, складеного Economist Intelligence Unit, аналітичним центром концерну Economist, до якого належить і однойменний британський економічний тижневик. Те, що перше місце розділили між собою три міста, трапилося уперше за 30 років.
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Найдорожчі міста світу-2019
1 місце: Гонконг
Складаючи рейтинг, його автори проаналізували більше 150 пунктів стосовно 133 міст. Скільки коштує їжа, оренда житла, громадський транспорт або одяг? Як змінювалися ціни за кожним із цих пунктів? У Гонгконзі ціни упродовж минулого року зростали настільки стрімко, що місто опинилося на першій сходинці рейтингу.
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Найдорожчі міста світу-2019
1 місце: Сінгапур
Багато туристів полюбляють робити зупинку в цьому місті, перш ніж вирушити далі у мандрівку Азією. Сінгапур очолює рейтинг найдорожчих міст планети вже багато років. Місто є найважливішим фінансовим центром Азії, а також магнітом світового шопінгу. У настільки привабливому місті, у першу чергу, зростає потреба у квадратних метрах. А попит на житло спричиняє зростання цін.
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Найдорожчі міста світу-2019
4 місце: Цюрих
Ще рік тому це швейцарське місто посідало друге місце рейтингу. У 2019-му ж воно опинилося "лише" на четвертому місці. За даними аналітиків, Цюрих уже багато років є одним із найдорожчих міст планети. Дорожнеча стосується, у першу чергу, дозвілля. Маленька пляшка пива тут коштує в середньому 3,25 долара. Для порівняння, десять років тому вона коштувала 1,68 долара США.
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Найдорожчі міста світу-2019
5 місце: Осака і Женева
Японське місто Осака (на фото) ділить зі швейцарською Женевою п'яте місце рейтингу. У порівнянні до рейтингу минулого року Осака надолужила одразу шість пунктів. Вартість життя тут нині дуже висока. Натомість місто ООН Женева знову і знову потрапляє у топ-десять даного рейтингу. Кілограмова буханка хліба коштує тут у середньому 6,06 долара, а 2018 року - навіть 6,45 долара США.
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Найдорожчі міста світу-2019
7 місце: Нью-Йорк, Копенгаген, Сеул
Нью-Йорк (на фото), Копенгаген та Сеул цьогоріч розділили сьому сходинку в рейтингу найдорожчих міст світу. Усі вони регулярно потрапляють до першої десятки рейтингу. У Копенгагені, наприклад, висока вартість життя пов'язана з дорожнечею дозвілля і транспорту. Нью-Йорк піднявся у рейтингу на шість сходинок. Це пояснюється, серед іншого, зміцненням курсу долара США, який спричинив зростання цін.
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Найдорожчі міста світу-2019
10 місце: Тель-Авів
Тель-Авів - це єдине місто Близького Сходу, яке потрапило до топ-десять цьогорічного рейтингу найдорожчих міст світу. Однією з найвагоміших статей витрат у цьому ізраїльському місті є автомобілі: купівля, страхування і технічне обслуговування коштують неабияких грошей.
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Найдорожчі міста світу-2019
10 місце: Лос-Анджелес
Лос-Анджелес разом із Тель-Авівом замикає першу десятку цьогорічного рейтингу. Минулого року місто ще займало 14 сходинку. Однак вартість життя у Лос-Анджелесі зросла настільки, що місто, в якому живе багато акторів та митців, опинилося серед найдорожчих у світі.
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Найдорожчі міста світу-2019
133 місце: Каракас
Це місто у Венесуелі посідає останню сходинку рейтингу через те, що у Каракасі, як і у Венесуелі загалом, економічна ситуація за останній рік дуже сильно погіршилася. Гіперінфляція і крах громадської інфраструктури - це лише два чинники, які хоч і роблять життя в місті дешевим, однак ситуацію місцевих мешканців вони дуже ускладнюють.
Автор: Дженніфер Ваґнер