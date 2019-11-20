Трамп підписав закон про підтримку демократії в Гонконгу

Президент США Дональд Трамп у середу, 27 листопада, підписав законопроєкт про підтримку демократії і захисту прав людини в Гонконгу. Документ передбачає накладення санкцій на осіб у Китаї, які вважатимуться такими, що порушують свободи та права людини у Гонконгу.

Крім того, підписаний Трампом законопроєкт зобов'язує Державний департамент США доповідати Конгресу США щодо того, чи має Гонконг необхідну міру автономії для збереження ним торгових преференцій.

Ще у двох підписаних президентом США документах запроваджується заборона на експорт до Гонконгу сльозогінного газу, гумових куль і електрошокерів з США, зазначає агенція dpa.

"Я підписав ці законопроєкти з поваги до президента Китаю Сі Цзіньпіна та народу Гонконгу (...) Вони ухвалюються з надією на те, що лідери та представники Китаю та Гонконгу зможуть мирно врегулювати свої розбіжності, що призведе до довгострокового миру та процвітання для всіх", - йдеться у заяві Трампа.

Один з лідерів протестів у Гонконгу Джошуа Вонг назвав підписання законопроєкту Трампом "надзвичайним досягненням".

У Китаї роздратовані ухваленими законами

У відповідь офіційний Пекін викликав посла США у Китаї Террі Брандстада. У міністерстві закордонних справ КНР заявили, що "США повинні негайно припинити втручатися у справи Гонконгу та інші внутрішні справи Китаю, інакше у відповідь будуть вжиті негативні заходи".

У МЗС країни наголосили, що "Китаю доведеться вжити сильних контрзаходів для захисту національного суверенітету, безпеки та інтересів щодо розвитку, якщо США наполягатимуть на ухваленні неправильних рішень".

Нагадаємо, в Гонконгу вже кілька місяців тривають протести, які почалися через плани місцевої влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Однак навіть відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, частина з яких переростала у силове протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним районом у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії КНР в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.