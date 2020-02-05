 Трамп про історію з імпічментом: Ми пройшли через пекло | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп про історію з імпічментом: Ми пройшли через пекло

Дональд Трамп привітав голосування Сенату щодо імпічменту, де більшість підтримала його виправдання. У своїй промові він розкритикував представників Демократичної партії, які і ініціювали імпічмент.

Президент США Дональд Трамп відзначив своє виправдання

Президент США Дональд Трамп відзначив своє виправдання

Президент США Дональд Трамп у четвер, 6 лютого, відзначив своє виправдання у справі про імпічмент. Трамп пройшовся червоною доріжкою під оплески своїх однопартійців до однієї із зал Білого дому. Там у присутності журналістів та членів Республіканської партії він виступав більше години, передає агенція новин Reuters.

Президент США, зокрема, звинуватив представників Демократичної партії у "корупційних" зусиллях підірвати його президентство. "Я робив неправильні речі у своєму житті, визнаю (...) Але ось кінцевий результат", - сказав Трамп, тримаючи в руках свіжий випуск газети Washington Post із заголовком "Трампа виправдано".

Після цього Трамп передав газету своїй дружині Меланії і сказав, що, можливо, вони поставлять цей випуск у рамку.

Він вважає процедуру імпічменту "ганьбою" і назвав себе жертвою політичних ворогів. "Ми несправедливо пройшли через пекло (...) Ми не зробили нічого поганого", - цитує його агенція АР. Трамп переконаний, що "це ніколи не повинно повторитися з іншим президентом".

Сенат виправдав Дональда Трампа

Напередодні Верхня палата Конгресу США - Сенат - очікувано не підтримала імпічмент Дональда Трампа. Сенатори провели два голосування за двома статтями обвинувачення: щодо зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. З республіканців за однією статтею обвинувачення Трампа визнав винним лише сенатор Мітт Ромні. 

Для того, щоб Сенат підтримав імпічмент Трампа, необхідні були 67 голосів сенаторів, які б визнали президента винним. 

Розмова Трампа з Зеленським

Нагадаємо, до початку процедури імпічменту призвів скандал в США, що розгорівся через телефонну розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син імовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Аби спонукати Київ до розслідування, стверджувало обвинувачення, Трамп притримав надання Україні військової допомоги, виділеної Конгресом.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США, у якій переважають представники Демократичної партії, проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. 

Дивитись відео 01:56

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)

DW.COM

Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

А чи йому це взагалі дозволено? Дональд Трамп так би мовити позбавив російську розвідку роботи й сам розповів росіянам, що його спецслужби знають про ІД. Але це не перший президент США, що опинився в епіцентрі скандалу. (18.05.2017)  

Також за темою

USA Amtsenthebungsverfahren | Abstimmung

Сенат США не підтримав імпічмент Дональда Трампа 05.02.2020

Сенат США, де більшість мають республіканці, не підтримав імпічмент президента країни Дональда Трампа. З республіканців за однією статтею обвинувачення Трампа визнав винним лише сенатор Мітт Ромні.

Amtsenthebungsverfahren in den USA

Імпічмент Трампа: Сенат США відмовився викликати свідків 01.02.2020

Сенат США вирішив не викликати свідків у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Сенатори винесуть свій вердикт наступної середи.

USA Donald Trump Amtsenthebungsverfahren

Імпічмент Трампа: сторони виступили із заключними словами на процесі в Сенаті 03.02.2020

"Менеджери імпічменту" у заключному слові закликали сенаторів усунути Дональда Трампа з посади. Натомість адвокати Трампа наголошували, що президента США необхідно визнати невинним.

Реклама

Докладно

Krankenpflege (picture-alliance/Ton Koene)

Як Україна готується протидіяти коронавірусу

Україна планує евакуювати з Китаю близько 60 українських громадян, які виявили бажання повернутися додому.  

Запорізька АЕС

Французи розробляють альтернативу ядерному паливу "ТВЕЛ"

Альтернатива російському ядерному паливу повинна цілковито вироблятися в Європі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  