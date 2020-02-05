Трамп про історію з імпічментом: Ми пройшли через пекло

Дональд Трамп привітав голосування Сенату щодо імпічменту, де більшість підтримала його виправдання. У своїй промові він розкритикував представників Демократичної партії, які і ініціювали імпічмент.
Президент США Дональд Трамп у четвер, 6 лютого, відзначив своє виправдання у справі про імпічмент. Трамп пройшовся червоною доріжкою під оплески своїх однопартійців до однієї із зал Білого дому. Там у присутності журналістів та членів Республіканської партії він виступав більше години, передає агенція новин Reuters.
Президент США, зокрема, звинуватив представників Демократичної партії у "корупційних" зусиллях підірвати його президентство. "Я робив неправильні речі у своєму житті, визнаю (...) Але ось кінцевий результат", - сказав Трамп, тримаючи в руках свіжий випуск газети Washington Post із заголовком "Трампа виправдано".
Після цього Трамп передав газету своїй дружині Меланії і сказав, що, можливо, вони поставлять цей випуск у рамку.
Він вважає процедуру імпічменту "ганьбою" і назвав себе жертвою політичних ворогів. "Ми несправедливо пройшли через пекло (...) Ми не зробили нічого поганого", - цитує його агенція АР. Трамп переконаний, що "це ніколи не повинно повторитися з іншим президентом".
Сенат виправдав Дональда Трампа
Напередодні Верхня палата Конгресу США - Сенат - очікувано не підтримала імпічмент Дональда Трампа. Сенатори провели два голосування за двома статтями обвинувачення: щодо зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. З республіканців за однією статтею обвинувачення Трампа визнав винним лише сенатор Мітт Ромні.
Для того, щоб Сенат підтримав імпічмент Трампа, необхідні були 67 голосів сенаторів, які б визнали президента винним.
Розмова Трампа з Зеленським
Нагадаємо, до початку процедури імпічменту призвів скандал в США, що розгорівся через телефонну розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.
Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син імовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена. Аби спонукати Київ до розслідування, стверджувало обвинувачення, Трамп притримав надання Україні військової допомоги, виділеної Конгресом.
У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США, у якій переважають представники Демократичної партії, проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа.