Трамп просив допомоги в іноземних лідерів щодо розслідування Мюллера

Президент США Дональд Трамп звертався до прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона з проханням надати інформацію про розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. Таке прохання Трамп висловив під час телефонної розмови з австралійським прем'єр-міністром. У вівторок, 1 жовтня, речник австралійського уряду в відповідь на запит інформагенції dpa підтвердив факт проведення такої телефонної розмови.

За словами речника, Канберра завжди була готова "пролити більше світла на справи, що потребують перевірки". "Прем'єр-міністр (Австралії. - Ред.) ще раз підтвердив цю готовність у розмові з президентом (США. - Ред.)", - наголосив редставник австралійського уряду.

Австралія у розслідуванні щодо можливого російського втручання у вибори в США відігравала важливу роль, оскільки ФБР почало відповідну перевірку після інформації австралійського дипломата у Лондоні.

NYT: Трамп хотів дискредитувати розслідування Мюллера

Раніше про цю телефонну розмову та прохання президента США повідомило видання The New York Times. За даними журналістів, котрі посилалися на власні неназвані джерела в уряді США, Трамп прагнув отримати від австралійського уряду інформацію, котра могла б дискредитувати результати розслідування під керівництвом спецпрокурора Робетра Мюллера. Останній намагався виявити зв'язки між оточенням Трампа та росіянами під час виборів президента США 2016 року.

Після оприлюднення результатів цього розслідування Трамп наполіг на проведенні перевірки дій Роберта Мюллера та його команди.

30 вересня видання The Washington Post повідомило, що генпрокурор США Вільям Барр, котрий за вказівкою Трампа розслідує діяльність команди Мюллера, провів низку зустрічей з представниками іноземних спецслужб з метою отримати від них інформацію для дискредитації розслідування Мюллера.