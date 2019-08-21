Трамп продовжує вважати, що запрошення РФ на саміт G7 до США все ще можливе

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у неділю, 24 серпня, не виключив, що він може запросити російського колегу Володимира Путіна на запланований на 2020 рік в США саміт Великої сімки (G7), інформує агенція dpa.
Трамп розповів про те, що роздумує над можливістю запрошення Путіна, під час розмови на ранковій зустрічі із прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном в рамках саміту в Біарріці. "Це, безумовно, можливо", - сказав він, - "Ми побачимо".
Також президент США розповів, що представники країн-учасниць Великої сімки мали "жваві дискусії" щодо його пропозиції повернути Росію до складу Великої вісімки (G8). За його словами, обговорення на цю тему тривають.
Трамп зауважив, що "рішення не було прийнято". Він також припустив, що представники Великої сімки можуть і не дійти єдності з цього питання. "Можливо, ми залишимо це так, як є", - припустив він. Утім, президент США продовжує вважати, що повернення Росії до G8 було б "позитивним".
Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп висловився за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки. Однак канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та ряд інших світових політиків відхилили цю пропозицію.
Участь Росії у G8 припинили 2014 року у відповідь на анексію українського Криму. Відтоді клуб повернувся до попереднього формату - G7. Наразі членами Великої сімки є США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року.
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G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
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G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
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G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.
Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов