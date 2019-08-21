 Трамп продовжує вважати, що запрошення РФ на саміт G7 до США все ще можливе | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2019

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Трамп продовжує вважати, що запрошення РФ на саміт G7 до США все ще можливе

Дональд Трамп розповів, що роздумує над можливістю запросити Володимира Путіна на саміт Великої сімки у 2020 році в США.

Дональд Трамп досі вважає за можливе запросити Володимира Путіна на саміт G7

Дональд Трамп досі вважає за можливе запросити Володимира Путіна на саміт G7

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у неділю, 24 серпня, не виключив, що він  може запросити російського колегу Володимира Путіна на запланований на 2020 рік в США саміт Великої сімки (G7), інформує агенція dpa.

Трамп розповів про те, що роздумує над можливістю запрошення Путіна, під час розмови на ранковій зустрічі із прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном в рамках саміту в Біарріці. "Це, безумовно, можливо", - сказав він, - "Ми побачимо".

Також президент США розповів, що представники країн-учасниць Великої сімки мали "жваві дискусії" щодо його пропозиції повернути Росію до складу Великої вісімки (G8). За його словами, обговорення на цю тему тривають.

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Лідери Німеччини, Великобританії та Франції не підтримали пропозицію президента США Дональда Трампа щодо повернення Росії до Великої вісімки. (22.08.2019)

Дональд Туск вважає, що збільшилася кількість причин, щоб не запрошувати Росію повернутися до Великої вісімки, і натомість пропонує запросити Україну на наступний саміт G7 як гостя. (24.08.2019)

Трамп зауважив, що "рішення не було прийнято". Він також припустив, що представники Великої сімки можуть і не дійти єдності з цього питання. "Можливо, ми залишимо це так, як є", - припустив він. Утім, президент США продовжує вважати, що повернення Росії до G8 було б "позитивним".

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп висловився за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки. Однак канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та ряд інших світових політиків відхилили цю пропозицію.

Участь Росії у G8 припинили 2014 року у відповідь на анексію українського Криму. Відтоді клуб повернувся до попереднього формату - G7. Наразі членами Великої сімки є США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року. 

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    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


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