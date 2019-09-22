 Трамп припустив, що оприлюднить стенограму розмови з Зеленським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп припустив, що оприлюднить стенограму розмови з Зеленським

Дональд Трамп заявив, що припускає можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Водночас він наголосив на занепокоєнні через подібний прецедент.

Дональд Трамп припускає можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови з Володимиром Зеленським

Дональд Трамп припускає можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови з Володимиром Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що припускає можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це Трамп оголосив під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у понеділок, 23 вересня, повідомляє агентство Reuters.

Трамп стверджує, що якщо його критики прочитають цю стенограму, вони будуть "дуже розчаровані". Президент США вкотре запевнив, що не чинив "жодного тиску" на Україну з метою розпочати розслідування стосовно сина Джо Байдена, який є одним з його головних суперників на майбутніх президентських виборах. Водночас глава Білого дому зазначив, що має занепокоєння через прецедент, який створить оприлюденння розмови з іншим іноземним лідером. 

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася ще 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Раніше один зі співробітників спецслужб, який працює в Білому домі, повідомив про те, що "Трамп зробив одному з іноземних глав держав тривожну пропозицію". Демократи у Конгресі припустили, що Трамп нібито міг вимагати від Зеленського надати компромат на сина Джо Байдена. Йшлося нібито про прискорення проведення розслідування у справі української газодобувної компанії Burisma. До її ради директорів раніше входив Хантер Байден.

DW.COM

Президенту Зеленському треба вже, нарешті, припинити грати роль кіношного Голобородька. Спроби сподобатися особисто Трампу в результаті багато коштуватимуть Україні, вважає Сергій Руденко. (23.09.2019)

Дональд Трамп "зовсім несерйозно" ставиться до погроз імпічменту через історію про нібито тиск на Володимира Зеленського з метою ініціювати розслідування проти сина Джо Байдена в Україні. (23.09.2019)

Своєю чергою Джо Байден закликав главу Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським. Проти опублікування розшифровки розмови Трампа і Зеленського виступив держсекретар США Майк Помпео.

Сам Дональд Трамп у понеділок цілковито відкинув можливість свого імпічменту через цей скандал. 

Також за темою

Donald Trump PK G7

Трамп не проти, щоб Джуліані свідчив у Конгресі щодо сина Байдена в Україні 22.09.2019

Дональд Трамп не проти, щоб його адвокат Руді Джуліані свідчів у Конгресі щодо історії про розслідування в Україні стосовно компанії Burisma, до ради директорів якої входив син Джо Байдена.

UN-Klimagipfel New York | Donald Trump, US-Präsident

Трамп відкинув можливість імпічменту через скандал навколо розмови з Зеленським 23.09.2019

Дональд Трамп "зовсім несерйозно" ставиться до погроз імпічменту через історію про нібито тиск на Володимира Зеленського з метою ініціювати розслідування проти сина Джо Байдена в Україні.

USA Donald Trump

Трамп проти Байдена: український компромат 23.09.2019

Президент США Дональд Трамп визнав, що розмовляв з Володимиром Зеленським про ексвіцепрезидента Джо Байдена і роботу його сина в Україні. Чим цікава Трампу ця історія - у статті DW.

Реклама

Докладно

Дональд Трамп і Володимир Зеленський

Загравання з Трампом не обіцяє Києву нічого хорошого

Спроби Зеленського сподобатися особисто Трампу багато коштуватимуть Україні, вважає Сергій Руденко.  

Ostseepipeline Nord Stream 2 (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

Експерт про газові переговори: Росія поки не шантажує

Чи вдасться Україні та Москві вчасно укласти новий контракт на транзит газу в ЄС, в інтерв'ю DW пояснив експерт IFRI.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  