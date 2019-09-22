Трамп припустив, що оприлюднить стенограму розмови з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що припускає можливість оприлюднення стенограми телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це Трамп оголосив під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у понеділок, 23 вересня, повідомляє агентство Reuters.

Трамп стверджує, що якщо його критики прочитають цю стенограму, вони будуть "дуже розчаровані". Президент США вкотре запевнив, що не чинив "жодного тиску" на Україну з метою розпочати розслідування стосовно сина Джо Байдена, який є одним з його головних суперників на майбутніх президентських виборах. Водночас глава Білого дому зазначив, що має занепокоєння через прецедент, який створить оприлюденння розмови з іншим іноземним лідером.

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася ще 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Раніше один зі співробітників спецслужб, який працює в Білому домі, повідомив про те, що "Трамп зробив одному з іноземних глав держав тривожну пропозицію". Демократи у Конгресі припустили, що Трамп нібито міг вимагати від Зеленського надати компромат на сина Джо Байдена. Йшлося нібито про прискорення проведення розслідування у справі української газодобувної компанії Burisma. До її ради директорів раніше входив Хантер Байден.

Своєю чергою Джо Байден закликав главу Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським. Проти опублікування розшифровки розмови Трампа і Зеленського виступив держсекретар США Майк Помпео.

Сам Дональд Трамп у понеділок цілковито відкинув можливість свого імпічменту через цей скандал.