Трамп призначив заступника Меттіса виконувачем обов'язків міністра оборони США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про призначення Патріка Шанахана виконувачем обов'язків міністра оборони США. Про це Трамп написав у неділю, 23 грудня, в мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

У дописі глава Білого дому наголосив, що Шанахан розпочне виконувати свої обов'язки з 1 січня 2019 року. На думку Трампа, Шанахан, котрий донедавна посідав пост заступника глави американського оборонного відомства, є "дуже талановитою" людиною. До приходу в Пентагон урядовець працював у корпорації Boeing.

Нагадаємо, що 20 грудня міністр оборони США Джеймс Меттіс оголосив свою відставку через розбіжності у поглядах з Дональдом Трампом.