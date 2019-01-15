Трамп презентував стратегію розвитку ПРО у космосі

США модернізують протиракетну оборону для захисту від загроз з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час презентації в Пентагоні у четвер, 17 січня, стратегічної програми "Огляд ракетної оборони" (Missile Defense Review). Білий дім вперше представляє таку програму з 2010 року.

"Противники Америки посилюють свій летальний ударний потенціал, і захист нашої країни - мій перший обов'язок", - наголосив Трамп. Він додав, що США переслідують при цьому "просту мету - мати можливість виявити і знищити будь-яку спрямовану проти нас ракету".

Загрозами у програмі названі не тільки балістичні, але й гіперзвукові ракети, що летять зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку, та здатні змінювати траекторію польоту, а тому практично не піддаються перехопленню. Нагадаємо, що наприкінці грудня 2018 року Росія повідомила про успішне випробування нової гіперзвукової ракети.

Космічні дрони і лазерні системи

З метою захисту від таких озброєнь, що розробляються в Росії та Китаї, США пропонують розміщувати системи ПРО в космосі, у тому числі сенсори, які здатні швидше реєструвати пуски ракет в інших країнах. На орбіту пропонується виводити оснащені протиракетами безпілотники, які з космосу збиватимуть гіперзвукові ракети.

Для протидії ракетній загрозі з боку Ірану та Північної Кореї США планують розробляти лазерні системи, що знищуватимуть ворожі ракети після їх старту. У разі кризи винищувачі F-35, оснащені новітніми ракетами, патрулюватимуть райони поблизу від пускових установок супротивника.

У Вашингтоні наголошують на суто оборонному характері планів у сфері ПРО. Білий дім також вказує, що на першому етапі йдеться не про розробку таких озброєнь, а лише про дослідження в даній сфері. Поки неясно, чи вдасться Білому дому забезпечити фінансування даної програми.