Трамп поширив відео з расистським гаслом, однак згодом видалив його

Президент США Дональд Трамп у неділю, 28 червня, поширив відео у соцмережі Twitter, на якому один з його прихильників декілька разів скандував гасло "Біла влада". Цю фразу часто використовують ультраправі білі націоналісти. Президент США поширив це відео на своїй офіційній сторінці у соцмережі і подякував людям з відео за їхню підтримку.

Трамп опублікував це повідомлення на тлі кризи та дебатів про расову дискримінацію у США, спричинених резонансними вбивствами білими поліцейськими афроамериканців, - Джорджа Флойда і Рейшара Брукса.

Трамп за цей крок наразився на критику як з боку демократів, так і окремих однопартійців. Зокрема, єдиний темношкірий сенатор-республіканець Тім Скотт відразу дорікнув президенту США. "Він не повинен був поширювати відео, він повинен був просто його прибрати", - зазначив сенатор, назвавши відео "образливим", цитує агенція новин dpa.

За чотири години після публікації Трамп таки видалив це повідомлення. Згодом у Білому домі повідомили, що Трамп поширив це відео, не прослухавши його. "Президент Трамп є великим шанувальником Те-Вілледжес (громада пенсіонерів у штаті Флорида - Ред.). Він не чув жодної заяви, зробленої на відео. Він побачив величезний ентузіазм з боку багатьох його прихильників", - сказав співробітник пресслужби Білого дому Джадд Дір.

Трампа звинувачують у посиленні расової напруженості в США впродовж всього його перебування на посаді президента країни. Останніми тижнями він критикував протести проти расової дискримінації та поліцейської жорстокості.

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