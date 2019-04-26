Трамп пообіцяв підвищити ввізні мита на товари з КНР

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував підвищення ввізного мита на деякі групи китайських товарів. Про це Трамп написав у неділю, 5 травня, в своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Американський президент зокрема попередив, що з 10 травня ставка ввізного мита на деякі товари, що імпортуються з КНР до США, зросте з 10 до 25 відсотків.

"Протягом 10 місяців Китай сплачував у США (ввізні. - Ред.) мита розміром 25 відсотків на високотехнологічну продукцію вартістю 50 мільярдів доларів США, і 10 відсотків на інші товари вартістю 200 мільярдів. (…) А в п'ятницю 10 відсотків зростуть до 25", - йдеться у дописі Трампа в Twitter.

"Інші товари на суму 325 мільярдів, що постачаються Китаєм до нас, поки митом не обкладаються, але незабаром будуть - на рівні 25 відсотків", - додав американський лідер в іншому дописі.

Такий крок з боку Вашингтона господар Білого дому пояснив "занадто повільними" переговорами між США та КНР з метою врегулювати торговельний конфлікт між двома провідними економіками світу.

Як повідомлялося, Дональд Трамп не раз нарікав через високий торговельний дефіцит у торгівлі з Китаєм та погрожував вжити всіх можливих засобів, щоб подолати його.