Трамп пообіцяв підвищити ввізні мита на товари з КНР

Підвищення імпортного мита на китайські товари з 10 до 25 відсотків Дональд Трамп пояснює "занадто повільними" переговорами між Вашингтоном та Пекіном про двосторонню торгівлю.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував підвищення ввізного мита на деякі групи китайських товарів. Про це Трамп написав у неділю, 5 травня, в своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.
Американський президент зокрема попередив, що з 10 травня ставка ввізного мита на деякі товари, що імпортуються з КНР до США, зросте з 10 до 25 відсотків.
"Протягом 10 місяців Китай сплачував у США (ввізні. - Ред.) мита розміром 25 відсотків на високотехнологічну продукцію вартістю 50 мільярдів доларів США, і 10 відсотків на інші товари вартістю 200 мільярдів. (…) А в п'ятницю 10 відсотків зростуть до 25", - йдеться у дописі Трампа в Twitter.
"Інші товари на суму 325 мільярдів, що постачаються Китаєм до нас, поки митом не обкладаються, але незабаром будуть - на рівні 25 відсотків", - додав американський лідер в іншому дописі.
Такий крок з боку Вашингтона господар Білого дому пояснив "занадто повільними" переговорами між США та КНР з метою врегулювати торговельний конфлікт між двома провідними економіками світу.
Як повідомлялося, Дональд Трамп не раз нарікав через високий торговельний дефіцит у торгівлі з Китаєм та погрожував вжити всіх можливих засобів, щоб подолати його.
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