Трамп погрожує знищити економіку Туреччини

Дональд Трамп пообіцяв знищити економіку Туреччини, якщо ця країна перетне певну "межу". Допис із відповідною погрозою американський президент опублікував у Twitter ввечері понеділка, 7 жовтня. Щоправда, Трамп не уточнив, за що саме він може таким чином покарати Анкару.

"Як я раніше наполягав, просто аби нагадати, якщо Туреччина зробить щось, що, відповідно до моєї величної та неперевершеної мудрості я вважатиму перетином межі, я повністю знищу та зітру на порох економіку Туреччини (Я робив це раніше!)" - зазначив американський президент у повідомленні.

Ця заява прозвучала на тлі рішення Дональда Трампа вивести американські війська з північного сходу Сирії, припинивши таким чином підтримку курдських загонів, які допомагали США боротися з терористичним угрупованням "Ісламська держава" у регіоні.

Рішення вивести американських вояків з Сирії у Білому домі оголосили днем раніше. Згідно з офіційною позицією Білого дому, оприлюдненою напередодні, американські військові вже перемогли терористичну організацію "Ісламська держава" (ІД) на цій території і тому залишиють регіон.

Дональд Трамп 7 жовтня пояснив своє рішення вивести військових також тим, що подальша підтримка курдських загонів та військова присутність у регіоні надто дорого коштуватиме США. "Курди боролися разом із нами, але ми надавали їм за це велики обсяги грошей та обладнання", - зазначив американський президент у соціальній мережі Twitter. "Туреччина, Європа, Сирія, Іран, Ірак, Росія та курди тепер самі мають розібратися з цією ситуацією", - додав Трамп.

Рішення про виведення американських віськових було оголошено після телефонної розмови Трампа та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який оголосив про наступ турецьких військ на курдів на Півночі Сирії вже у найближчому майбутньому.

Загони сирійських курдів YPG назвали рішення США "ударому спину" та нагадали, що раніше Вашингтон обіцяв не допустити турецького вторгнення у регіон.

В Німеччині та ЄС вже закликали Туреччину відмовитися від цієї військової операції. На думку Берліна та Брюсселя, вона може спричинити подальшу ескалацію конфлікту та новий потік біженців.