 Трамп погрожує Ердогану руйнівними санкціями, якщо він не домовиться з Пенсом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп погрожує Ердогану руйнівними санкціями, якщо він не домовиться з Пенсом

Президент США Дональд Трамп розраховує, що зустріч Майка Пенса і Реджепа Таїпа Ердогана буде успішною. Інакше він погрожує Анкарі новими санкціями через наступ у Сирії.

Дональд Трамп

Трамп розраховує на успішні переговори з Туреччиною

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що зустріч віцепрезидента США Майка Пенса та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана пройде "успішно". Інакше очільник Білого дому пригрозив Анкарі новими санкціями, які "будуть руйнівними для економіки Туреччини", повідомляє у середу, 16 жовтня, агенція dpa.

Пенс та держсекретар США Майк Помпео мають вилетіти до Анкари ввечері у середу, а в четвер, 17 жовтня, Пенс має зустрітися з Едоганом. При цьому вдень у середу Ердоган заявив, що не має намірів зустрічатися з віцепрезидентом США. Утім, згодом в офісі турецького президента повідомили, що він таки проведе зустріч з високопоставленим американським гостем. 

США не давали Туреччині "зелене світло"

Трамп також заявив, що рішення Ердогана про початок операції у Сирії не здивувало його, оскільки Ердоган "вже давно хотів це зробити". При цьому Трамп додав, що не давав Анкарі "зеленого світла в цьому питанні".

У той же час він заявив, що вважає представників "Робітничої партії Курдистану", яка заборонена в Туреччині, "більшою терористичною загрозою", ніж терористичне угруповання "Ісламська держава". "Росія, Іран, Сирія і, можливо, трохи менше Туреччина, всі вони ненавидять ІД так само, як і ми. І це їхня частина світу", - додав Трамп.

Він також наголосив, що конфлікт відбувається між Туреччиною та Сирією, і що було б "чудово" з боку Росії допомогти Дамаску.

DW.COM

Реджеп Таїп Ердоган назвав умовою завершення операції в Сирії складення зброї курдами та звільнення ними прикордонної території. Тим часом в ООН закликають припинити бої та застерігають від гуманітарних наслідків. (16.10.2019)

Низка країн та генсек НАТО вимагають від Туреччини припинити наступальну операцію проти курдів у Сирії. У середу Майк Пенс та Майк Помпео прибудуть до Анкари, а РБ ООН має розглянути ситуацію на своєму засіданні. (15.10.2019)

Санкції Анкари у відповідь

Тим часом міністерство закордонних справ Туреччини готує санкції у відповідь проти Сполучених Штатів Америки, заявив у середу речник президента країни Ібрагім Калін, повідомляє агентство Reuters.

Напередодні, 15 жовтня, через воєнну операцію Анкари в Сирії міністерство фінансів США запровадило санкції щодо турецьких міністерств оборони та енергетики. Обмежувальні заходи також запроваджені щодо трьох турецьких міністрів: оборони та енергетики Хулусі Акара і Фатіха Донмеза та глави МВС Сулеймана Сойлу.

Наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди, зокрема, Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі, Євросоюз засудив наступ, а Радбез ООН застерігає від погіршення гуманітарної ситуації у ругіоні.

Також за темою

Trump und Erdogan

США запровадили санкції щодо Туреччини через її наступ у Сирії 15.10.2019

Санкції запроваджені щодо двох турецьких міністерства та трьох міністрів. Трамп вимагає від Ердогана припинити воєнну операцію в Сирії.

Türkei/Syrien: Ceylanpinar - Rauch über syrische Stadt Ras al-Ain

Попри заклики зупинитися Туреччина продовжує наступ у Сирії 15.10.2019

Низка країн та генсек НАТО вимагають від Туреччини припинити наступальну операцію проти курдів у Сирії. У середу Майк Пенс та Майк Помпео прибудуть до Анкари, а РБ ООН має розглянути ситуацію на своєму засіданні.

Türkei PK Erdogan Syrien Invasion

Турецький президент Ердоган відкинув вимогу США припинити наступ в Сирії 16.10.2019

Військова операція на півночі Сирії триватиме, доки курдські формування не залишать прикордонну зону, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Вимогу Вашингтона припинити операцію він відкринув.

Реклама

Докладно

1989 рік: угорські солдати зносять паркан на кордоні з Австрією. Залізна завіса впала

30 років без комунізму: Східна Європа і демократія

Як змінилося ставлення України та решти країн Східної Європи до демократії через 30 років після краху комунізму?  

Elektroautos (picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand)

Чи справді електромобілі безпечні для довкілля? (відео)

Автомобілі дедалі більше пов'язують із забрудненням довкілля та шкодою для здоров'я. Чи справді електрокари кращі?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  