Трамп погрожує Ердогану руйнівними санкціями, якщо він не домовиться з Пенсом

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що зустріч віцепрезидента США Майка Пенса та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана пройде "успішно". Інакше очільник Білого дому пригрозив Анкарі новими санкціями, які "будуть руйнівними для економіки Туреччини", повідомляє у середу, 16 жовтня, агенція dpa.

Пенс та держсекретар США Майк Помпео мають вилетіти до Анкари ввечері у середу, а в четвер, 17 жовтня, Пенс має зустрітися з Едоганом. При цьому вдень у середу Ердоган заявив, що не має намірів зустрічатися з віцепрезидентом США. Утім, згодом в офісі турецького президента повідомили, що він таки проведе зустріч з високопоставленим американським гостем.

США не давали Туреччині "зелене світло"

Трамп також заявив, що рішення Ердогана про початок операції у Сирії не здивувало його, оскільки Ердоган "вже давно хотів це зробити". При цьому Трамп додав, що не давав Анкарі "зеленого світла в цьому питанні".

У той же час він заявив, що вважає представників "Робітничої партії Курдистану", яка заборонена в Туреччині, "більшою терористичною загрозою", ніж терористичне угруповання "Ісламська держава". "Росія, Іран, Сирія і, можливо, трохи менше Туреччина, всі вони ненавидять ІД так само, як і ми. І це їхня частина світу", - додав Трамп.

Він також наголосив, що конфлікт відбувається між Туреччиною та Сирією, і що було б "чудово" з боку Росії допомогти Дамаску.

Санкції Анкари у відповідь

Тим часом міністерство закордонних справ Туреччини готує санкції у відповідь проти Сполучених Штатів Америки, заявив у середу речник президента країни Ібрагім Калін, повідомляє агентство Reuters.

Напередодні, 15 жовтня, через воєнну операцію Анкари в Сирії міністерство фінансів США запровадило санкції щодо турецьких міністерств оборони та енергетики. Обмежувальні заходи також запроваджені щодо трьох турецьких міністрів: оборони та енергетики Хулусі Акара і Фатіха Донмеза та глави МВС Сулеймана Сойлу.

Наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди, зокрема, Німеччини, Франції та Нідерландів заявили про припинення поставок зброї Анкарі, Євросоюз засудив наступ, а Радбез ООН застерігає від погіршення гуманітарної ситуації у ругіоні.