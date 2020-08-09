Трамп перервав пресконференцію через постріли біля Білого дому

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 10 серпня, ненадовго перервав пресконференцію у Білому домі через стрілянину поблизу будівлі. Згодом стало відомо, що стріляв співробітник Секретної служби, яка охороняє президента, у чоловіка на вулиці, повідомляє інформагенція dpa.
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За даними Секретної служби, 51-річний чоловік підбіг до її співробітника, заявив, що він озброєний, та з предметом у руці зайняв звичну для стрілянини позицію. Охоронець подумав, що чоловік може бути озброєний, і відкрив стрільбу. У Секретній службі не уточнили, чи справді чоловік мав зброю. Кореспондент телеканалу CNN з посиланням на джерела у слідчих органах повідомив, що чоловік був без зброї. Охоронця та чоловіка доправили до лікарні.
Секретна служба наголосила, що цей чоловік не проник на територію навколо Білого дому і ніхто з людей, яких охороняють, не був під загрозою.
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Під час інциденту Трамп саме давав пресконференцію. Під час неї до нього підійшов співробітник Секретної служби і, за словами Трампа, прошепотів йому на вухо, що той повинен піти з ним. Президент США здивувався, утім, спокійно залишив приміщення.
Як стверджує Трамп, його провели до Овального кабінету, де він провів десять хвилин, допоки ситуація не була з'ясована. "Світ завжди був небезпечним місцем", - сказав Трамп після відновлення пресконференції, пообіцявши детальний звіт щодо інциденту.
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Автор: Фолькер Ваґенер