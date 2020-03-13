Трамп оголосив у США надзвичайний стан через коронавірус

Для стримування поширення коронавірусу SARS-CoV-2 президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 13 березня, оголосив у країні надзвичайний стан. Це дозволить мобілізувати для боротьби з пандемією до 50 мільярдів доларів, зазначив Трамп під час виступу на галявині біля Білого дому.

Зокрема, за словами президента США, буде суттєво збільшено кількість тестів на коронавірус. Водночас він зауважив, що виступає проти того, щоб люди проходили тест, якщо у них відсутні певні симптоми. "Ми не хочемо, щоб люди без симптомів йшли і робили цей тест. Це абсолютно непотрібно", - сказав Трамп.

Трамп висловив впевненість, що США зрештою подолають кризу. "За допомогою колективних дій, спільних зусиль та національної рішучості ми подолаємо загрозу вірусу", - зазначив Трамп.

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Оголошення надзвичайного стану на тлі постійного зростання кількості інфікованих та жертв було очікуваним. У країні від спричиненої корона вірусом хвороби легень COVID-19 померли вже понад 40 людей. Цей крок підтримували й демократи. Через брак тестів у США порівняно з іншими країнами на коронавірус перевірили відносно небагато людей. У США з січня було проведено лише близько 14 тисяч тестів на зараження коронавірусом, у той час як у Південній Кореї таких тестів проводять 20 тисяч на день, зазначає агентство новин dpa.

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Президент США має право оголошувати надзвичайний стан у кризових ситуаціях. Це дозволяє йому вживати певних екстрених заходів. Відповідний закон було ухвалено в 1976 році. З того часу надзвичайний стан оголошували понад 50 разів. Зокрема, експрезидент Джордж Буш-молодший у 2001 році оголосив надзвичайний стан після терактів 11 вересня, а Барак Обама у 2009 році запровадив надзвичайний стан для боротьби з африканською чумою свиней. Трамп у лютому 2019 року оголосив надзвичайний стан для будівництва "стіни" на кордоні з Мексикою.