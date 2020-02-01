Трамп обмежить в'їзд у США громадянам шести країн, зокрема Нігерії

Президент США Дональд Трамп розширив обмеження на імміграцію для жителів шести країн, зокрема й Нігерії, мешканці якої отримують найбільше американських міграційних віз. Відповідне рішення Білий дім опублікував у п'ятницю, 31 січня.

Згідно з рішенням, США припинять видавати візи, які дають право на постійне проживання, громадянам Еритреї, Киргизстану, М'янми та Нігерії. Водночас, заборона не стосуватиметься туристичних, ділових, навчальних та робочих віз.

За даними Державного департаменту США, нігерійці отримують найбільшу кількість американських імміграційних віз. За рік, починаючи з жовтня 2017 року, США видали громадянам Нігерії близько 7900 віз, що дають право на проживання в країні.

Також американський уряд припинить видачу так званих "віз різноманітності" для громадян Судану та Танзанії. Ці візи, що раніше вже були гостро розкритиковані Трампом, розподіляються за допомогою лотереї серед жителів країн із низькою часткою імміграції до США. Ці обмеження набудуть чинності з 21 лютого.

Невиконані вимоги США

Виконувач обов'язків мінстра внутрішньої безпеки США Чед Вульф заявив, що всі шість країн, щодо яких були запроваджені ці обмеження, не виконали вимог Вашингтона у сфері безпеки та обміну інформацією. Саме тому заходи Білого дому були вимушеним кроком, запевнив Вульф. Він також пояснив, що йдеться про такі проблеми, як недостатньо надійні технології виготовлення паспортів та нездатність забезпечити надання достатніх даних про підозрюваних у тероризмі та злочинців.

Обмеження імміграції до США - один з пріоритетів передвиборчої кампанії Дональда Трампа

Вульф зазначив, що позитивним прикладом у цьому плані стала Білорусь, яка також була в переліку країн, щодо яких могли бути запроваджені згадані вище обмеження. Втім, Мінськ вдався до необхідних кроків, аби усунути проблеми, і тому успішно уникнув запровадження обмежень для своїх громадян, додав чиновник.

Міграційна політика Трампа

Оскільки Трамп зробив обмеження імміграції одним із пріоритетів своєї передвиборчої кампанії у цьому році, запровадження цих заходів одразу наразилося на критику його політичних опонентів.

Зокрема, представники Демократичної партії США звернули увагу на те, що в трьох з шести вищезгаданих країн більшість населення складають мусульмани, а чотири з них є африканськими державами. Спікерка Палати представників Конгресу США та демократка Ненсі Пелосі назвала заборону "дискримінацією, замаскованою під державну політику". Вона також анонсувала внесення законопроекту, який заборонить релігійну дискримінацію в американській імміграційній системі.

У 2017 році Трамп заборонив в'їзд на територію США громадянам шести переважно мусульманських країн. Його було частково заблоковано під час судових суперечок, втім у підсумку Верховний суд залишив заборону чинною. Зараз ця заборона стосується таких країн, як Іран, Лівія, Сомалі, Сирія та Ємен, пише інформаційне агентство Reuters. Візові обмеження застосовуються також щодо Північної Кореї і Венесуела. Усі вони залишаються чинними.