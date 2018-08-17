 Трамп не буде присутнім на похороні Маккейна - речник сенатора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2018

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Новини

Трамп не буде присутнім на похороні Маккейна - речник сенатора

Помічник покійного сенатора Джона Маккейна підтвердив, що Дональда Трампа не буде на церемонії поховання. Сам Маккейн висловив побажання, щоб на його похороні промови виголосили Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

У Мюнхені започаткували премію імені Джона Маккейна

У Мюнхені започаткували премію імені Джона Маккейна

Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не буде на церемонії поховання сенатора Джона Маккейна. Про це в понеділок, 27 серпня, повідомив помічник покійного сенатора Рік Девіс на прес-конференції у Феніксі (штат Аризона). Сама церемонія поховання відбудеться на вихідних. "Наскільки нам відомо, президент не буде присутнім на траурній церемонії. Це просто факт", - наголосив Девіс, цитує агентство AFP.

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Людина глибоких переконань, справжній патріот і видатна особистість. Політики США і різних країн світу згадують сенатора Джона Маккейна. (26.08.2018)

Джон Маккейн був одним з найбільш шанованих політиків у США. Він був справжнім патріотом своєї держави, котрий прямо казав те, що думає. Сенатор помер у 81 рік. (26.08.2018)

Маккейн, будучи затятим критиком чинної адміністрації, сам раніше заявляв, що не хотів би присутності Трампа на своєму похованні. Натомість він попросив виступити на церемонії двох екс-президентів - республіканця Джорджа Буша-молодшого та демократа Барака Обаму.

Одна з найбільших ветеранських організацій США AMVETS розкритикувала мляву реакцію президента Трампа на смерть Маккейна - зокрема те, що Білий дім не опублікував офіційної заяви , а сам Трамп лише обмежився коротким повідомленням у Twitter. "Це наруга, коли Білий дім реагує на смерть американського героя Джона Маккейна твітом на два речення, не згадуючи про його героїчне життя, яке надихає", - заявив виконавчий директор AMVETS Джо Ченеллі, цитує агентство dpa.

Також ветеранів обурило і те, що над Білим домом у понеділок, 27 серпня, підняли прапор США. До цього прапор, згідно з федеральними правилами, був приспущеним, як і належало, до кінця наступного дня після дня смерті. Однак за традицією, прапор на Білому домі залишався приспущеним до поховання члена Конгресу.

Нагадаємо, сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня на 82-му році життя.

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Помер Джон Маккейн: друг України і критик Путіна (26.08.2018)

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