Трамп не буде присутнім на похороні Маккейна - речник сенатора

Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не буде на церемонії поховання сенатора Джона Маккейна. Про це в понеділок, 27 серпня, повідомив помічник покійного сенатора Рік Девіс на прес-конференції у Феніксі (штат Аризона). Сама церемонія поховання відбудеться на вихідних. "Наскільки нам відомо, президент не буде присутнім на траурній церемонії. Це просто факт", - наголосив Девіс, цитує агентство AFP.

Маккейн, будучи затятим критиком чинної адміністрації, сам раніше заявляв, що не хотів би присутності Трампа на своєму похованні. Натомість він попросив виступити на церемонії двох екс-президентів - республіканця Джорджа Буша-молодшого та демократа Барака Обаму.

Одна з найбільших ветеранських організацій США AMVETS розкритикувала мляву реакцію президента Трампа на смерть Маккейна - зокрема те, що Білий дім не опублікував офіційної заяви , а сам Трамп лише обмежився коротким повідомленням у Twitter. "Це наруга, коли Білий дім реагує на смерть американського героя Джона Маккейна твітом на два речення, не згадуючи про його героїчне життя, яке надихає", - заявив виконавчий директор AMVETS Джо Ченеллі, цитує агентство dpa.

Також ветеранів обурило і те, що над Білим домом у понеділок, 27 серпня, підняли прапор США. До цього прапор, згідно з федеральними правилами, був приспущеним, як і належало, до кінця наступного дня після дня смерті. Однак за традицією, прапор на Білому домі залишався приспущеним до поховання члена Конгресу.

Нагадаємо, сенатор Джон Маккейн помер 25 серпня на 82-му році життя.