Трамп: Настав час дуже серйозно поговорити з ЄС про торгівлю

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 10 лютого, заявив, що настав час продовжити торговельні переговори з Європейським Союзом, який, за його словами, застосовує "неймовірні" митні бар'єри на американські товари. "Європа ставиться до нас дуже погано", - заявив він під час виступу перед губернаторами штатів в Білому домі.

Після досягнення низки торговельних угод з Канадою, Мексикою та Японією, а також узгодженням першої фази торговельної угоди з Китаєм, Трамп зазначив: "Наступною могла б бути Європа, з якою ми хочемо дуже серйозно поговорити". Американський президент додав, що раніше зосередився на торговельних переговорах з іншими країнами, оскільки "не хотів займатися усім світом одночасно".

Тепер він знову розкритикував торговельну політику Євросоюзу. "У них є неймовірні бар'єри", - наголосив Трамп, додавши, що ЄС готовий до угоди.

В січні на полях форуму в Давосі Дональд Трамп зустрівся з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Пізніше у Білому домі повідомили, що обидві сторони домовилися спільно протистояти таким глобальним викликам, як "недобросовісні торговельні практики Китаю". Також американський уряд очікує на "прогрес найближчим часом" щодо укладення торговельної угоди між США і ЄС. Урсула фон дер Ляєн своєю чергою зазначила, що очікує підписання торговельної угоди з США найближчими тижнями.

Нагадаємо, у квітні 2019 року ЄС схвалив початок торговельних переговорів із США. Влітку 2018 року США запровадили підвищені мита на сталь та алюміній з ЄС. У відповідь на це Євросоюз підвищив мита на низку американських товарів, серед яких вироби зі сталі, віскі, арахісове масло, мотоцикли Harley Davidson і джинси Levi's. Загальна вартість річного імпорту американських товарів, на які поширювалися нові мита ЄС, становила 2,8 мільярда євро.

Після цього Дональд Трамп пригрозив запровадженням нових мит на європейські автомобілі. Він неодноразово скаржився на те, що авто концернів BMW і Mercedes у США майже не обкладаються митами, тоді як імпортні мита на американські автомобілі в Європі досить високі. Утім, до підвищення мит на європейські автомобілі справа так і не дійшла. Трамп та тодішній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер домовилися утриматися від запровадження нових мит, доки триватимуть переговори щодо угоди.