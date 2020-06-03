Трамп наказав вивести з Німеччини 9,5 тисячі американських військових

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 5 червня, наказав Пентагону скоротити кількість американських військових в Німеччині, повідомив один з американських топ-чиновників, передає агенція Reuters.

Загалом з країни, де розквартировані 34,5 тисячі військових США, до вересня будуть виведені 9,5 тисячі американських солдатів. Деякі з цих військових будуть переведені до Польщі, деякі - до інших країн-союзниць, а решта вирушить до США.

Посадовець зазначив, що це рішення стало результатом багатомісячної роботи генерала армії США, голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Майлі. За його словами, скорочення контингенту не має відношення до напруги між Дональдом Трампом та канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel). Він також зазначив, що в присутності великого числа американських військових у ФРН зараз немає потреби з огляду на загальне збільшення витрат на оборону з боку країн-членів НАТО.

Про переведення частини американських військових з Німеччини до інших країн американські дипломати почали говорити ще минулого року. Зараз розквартированч у ФРН підрозділи США є найбільшим американським військовим контингентом у Європі та другим найбільшим у світі (після Японії). Орім того, у роботі американських військових об'єктів в ФРН задіяні 17 тисяч американських цивільних осіб.

З приходом до влади в США Дональда Трампа Вашингтон уже неодноразово закидав Берліну надто низькі видатки на оборону. Попри те, що цього року вони становлять 1,36 відсотка ВВП країни, це набагато менше від цільової позначки для країни НАТО у два відсотки від ВВП. Уряд ФРН заявляв раніше про мету підняти цей показник до 1,5 відсотка у 2024 році.