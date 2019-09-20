 Трамп назвав ″фейком″ вимогу до Зеленського надати компромат на Байдена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2019

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Новини

Трамп назвав "фейком" вимогу до Зеленського надати компромат на Байдена

Дональд Трамп заявив, що ЗМІ та демократи сфабрикували проти нього історію, обвинувативши його в спробі тиску на Володимира Зеленського для отримання компромату на свого суперника в президентських перегонах.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп визнав, що проводив телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Водночас він знов заперечив інформацію ЗМІ та представників Демократичної партії, які заявляли, що Трамп нібито вимагав від свого українського колеги надати компромат на сина свого ймовірного суперника на президентських перегонах, демократа Джо Байдена.

"Фейкові ЗМІ та їхній партнер, Демократична партія, хочуть триматися якнайдалі від вимоги Джо Байдена, щоб український уряд звільнив прокурора, який вів розслідування стосовно його сина, інакше вони не отримають величезну суму грошей США. Тому вони сфабрикували історію про мене і мою абсолютно нормальну і рутинну розмову з новим президентом України", - написав він у суботу, 21 вересня, у своєму Twitter.

Трамп знову наголосив, що під час розмови не було сказано нічого "неправильного". "Не було сказано нічого неправильного в будь-якому сенсі, але вимога Байдена, з іншого боку, була повною катастрофою. Фейкові ЗМІ знають це, але не хочуть повідомляти", - зазначив американський президент.

В іншому дописі на Twitter Трамп додав, що усі спроби демократів влаштувати "полювання на відьом" зазнали невдачі, "і вони намагаються розпочати ще одне, таке ж жалюгідне як і інші, українське полювання на відьом". Це, на думку глави Білого дому, має на меті захистити Байдена.  

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Джо Байден закликав Дональда Трампа опублікувати розшифровку телефонної розмови з Володимиром Зеленським, під час якої глава Білого дому, за повідомленнями ЗМІ, нібито вимагав надати компромат на сина Байдена. (21.09.2019)

Президент США Дональд Трамп наголосив, що в розмові з іноезмним лідером не було сказано нічого "неправильного". Американські ЗМІ припускають, що Трамп міг шантажувати Володимира Зеленського військовою допомогою. (20.09.2019)

Нагадаємо, що раніше один зі співробітників спецслужб, який працює в Білому домі, повідомив про те, що "Трамп зробив одному з іноземних глав держав тривожну пропозицію". Демократи у Конгресі припустили, що Трамп нібито міг вимагати від Зеленського надати компромат на сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є одним з його головних суперників на майбутніх президентських виборах. Йшлося нібито про прискорення проведення розслідування у справі української газодобувної компанії Burisma. В її раду директорів раніше входив Хантер Байден - син Джо Байдена.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані підтвердив, що намагався прискорити це розслідування. "Я прошу їх провести розслідування (...) тому що ця інформація буде дуже, дуже корисною для мого клієнта та може виявитися корисною для мого уряду", - сказав він виданню The New York Times. За даними американських ЗМІ, Трамп міг тиснути на Зеленського відтермінуванням надання Україні військової допомоги.

Своєю чергою Джо Байден закликав главу Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив, що жодного тиску з боку Трампа на Зеленського не було.

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    Автор: Фолькер Ваґенер


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Фотогалерея: Це ж просто скандал! - Коли президент США допускається помилки

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