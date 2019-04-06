Трамп назвав доповідь спецпрокурора Мюллера "божевільною"

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 19 квітня, розкритикував окремі свідчення, що містяться в опублікованій напередодні доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера щодо розслідування ймовірного втручання Росії в американські вибори у 2016 році. Він назвав цей документ "божевільним", а свідчення окремих людей щодо себе - "сфабрикованими та повністю невірними".

Трамп зазначив, що ніколи не погоджувався свідчити в цій справі. Американський президент стверджує, що деякі свідчення є "повною маячнею" та зроблені лише для того, щоб інша людина виглядала добре або ж він сам - погано.

Тим часом комітет з питань юстиції Конгресу США вимагає від міністерства юстиції, яке напередодні оприлюднило доповідь Мюллера у відредагованому вигляді, до 1 травня надати повну версію документа. Голова комітету, демократ Джеррі Надлер просить також надати матеріали, які були основою звіту, повідомляє агенція dpa.

Він зазначив, що доповідь спецпрокурора вказує на "серйозні випадки правопорушень" з боку Дональда Трампа. "Тепер справа за Конгресом, щоб визначити повний обсяг цих проступків та визначити, які кроки ми маємо зробити", - заявив Надлер. Раніше генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що не будуть опубліковані дані, які стосуються інформації про джерела зі спецслужб, а також інформація, яка стосується приватного життя "другорядних дійових осіб", проти яких не висунуто жодних звинувачень.

Нагадаємо, 18 квітня Вільям Барр передав доповідь Мюллера в Сенат, вона також була оприлюднена на сайті міністерства юстиції США. Барр заявив, що з доповіді випливає, що російський уряд намагався втрутитися в американські вибори. Однак завдяки розслідуванню Мюллера тепер відомо, що росіяни не співпрацювали з президентом Трампом або кампанією Трампа, наголосив генпрокурор.

Розслідування під керівництвом спецпрокурора Роберта Мюллера тривало майже два роки. До команди Мюллера входили 19 юристів, а також близько 40 агентів Федерального бюро розслідувань, експертів з розвідки, судових аудиторів та інших фахівців. У рамках розслідування команда Мюллера видала загалом понад 2,8 тисячі повісток та близько 500 ордерів на обшук. Окрім того, було допитано близько 500 свідків.