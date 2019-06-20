Трамп назвав "величезною помилкою" збиття Іраном американського безпілотника

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав збиття іранцями американського безпілотного літального апарата (БПЛА) "величезною помилкою". Про це Трамп сказав у четвер, 20 червня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Вашингтоні.

Крім того, американський президент не побачив навмисного характеру в діях іранців. "Сама країна (Іран. - Ред.) за це не відповідатиме", - запевнив Трамп, цитує агенція новин dpa. Головну провину за інцидент американський президент покладає на одного з іранських генералів чи інших військовослужбовців вищого командного складу. "Мені важко повірити в те, що це було навмисно. Цілком можливо, що це був хтось неуважний та тупий", - припустив американський лідер.

Водночас Трамп ще раз наголосив, що іранці збили американський дрон саме тоді, коли той "без сумніву перебував над міжнародними водами", а не в іранському повітряному просторі, а це - "дуже велика різниця", передає AP.

Так само відповідаючи на питання журналістів щодо того, якою буде реакція США на такі дії Ірану, Трамп сказав: "Ви скоро побачите".

Іран каже, що діяв цілком свідомо

Натомість у Тегерані запевняють, що збиття американського безпілотника не було випадковим чи ненавмисним. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф написав у мікроблозі Twitter, що американський дрон перебував над іранськими територіальними водами й саме це стало причиною його збиття іранськими військовими.

В іншому дописі глава МЗС Ірану наголосив, що хоч його країна й не шукає війни, але рішуче захищатиме свій повітряний простір, а також територію та акваторію.

Нагадаємо, що 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою.