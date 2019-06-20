 Трамп назвав ″величезною помилкою″ збиття Іраном американського безпілотника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2019

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Новини

Трамп назвав "величезною помилкою" збиття Іраном американського безпілотника

Водночас американський президент не вбачає навмисного характеру в діях іранських військових, списуючи все на безтямність когось із іранських генералів.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав збиття іранцями американського безпілотного літального апарата (БПЛА) "величезною помилкою". Про це Трамп сказав у четвер, 20 червня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Вашингтоні.

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Крім того, американський президент не побачив навмисного характеру в діях іранців. "Сама країна (Іран. - Ред.) за це не відповідатиме", - запевнив Трамп, цитує агенція новин dpa. Головну провину за інцидент американський президент покладає на одного з іранських генералів чи інших військовослужбовців вищого командного складу. "Мені важко повірити в те, що це було навмисно. Цілком можливо, що це був хтось неуважний та тупий", - припустив американський лідер.

Водночас Трамп ще раз наголосив, що іранці збили американський дрон саме тоді, коли той "без сумніву перебував над міжнародними водами", а не в іранському повітряному просторі, а це - "дуже велика різниця", передає AP.

Так само відповідаючи на питання журналістів щодо того, якою буде реакція США на такі дії Ірану, Трамп сказав: "Ви скоро побачите".

Іран каже, що діяв цілком свідомо

Натомість у Тегерані запевняють, що збиття американського безпілотника не було випадковим чи ненавмисним. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф написав у мікроблозі Twitter, що американський дрон перебував над іранськими територіальними водами й саме це стало причиною його збиття іранськими військовими.

В іншому дописі глава МЗС Ірану наголосив, що хоч його країна й не шукає війни, але рішуче захищатиме свій повітряний простір, а також територію та акваторію.

Нагадаємо, що 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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