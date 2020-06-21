 Трамп звільнив нью-йоркського прокурора Бермана - міністр юстиції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2020

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Трамп звільнив нью-йоркського прокурора Бермана - міністр юстиції

Раніше міністр юстиції і генпрокурор США Вільям Барр оголосив про намір нью-йоркського прокурора Джеффрі Бермана піти у відставку, проте той спростував цю заяву. Тоді Барр, вочевидь, попросив Трампа звільнити Бермана.

Джеффрі Берман

Експрокурор Манхеттена Джеффрі Берман

Прокурор Південного округу Нью-Йорка Джеффрі Берман, який мав досить значний вплив, позбувся своєї посади. Про відставку нью-йоркського прокурора повідомив у суботу, 20 червня, міністр юстиції і генпрокурор Сполучених Штатів Вільям Барр, передає інформагенція AFP.

Днем раніше Вільям Барр оголосив про намір прокурора Манхеттена Бермана піти у відставку, проте той заявив, що робити цього не збирається. Про свою нібито готовність до відставки він дізнався із заяви Барра, підкреслив Берман.

Американські ЗМІ процитували уривок з листа Барра до Бермана, що опинився в їхньому розпорядженні. "Оскільки ви заявили, що не маєте наміру залишати свій пост, я попросив президента звільнити вас з посади указом з негайним набуттям чинності, що він і зробив", - йшлося в листі, цитує AFP.

Вже в суботу ввечері сам Берман повідомив, що він залишає свою посаду, але всі поточні розслідування триватимуть, поки Сенат не затвердить кандидатуру його наступника.

Президент США Дональд Трамп своєю чергою в суботу заявив, що не має жодного стосунку до звільнення прокурора, і конфлікт з Берманом є справою міністра юстиції Барра.

Гучні справи, що вів прокурор Джеффрі Берман

Нью-Йоркський прокурор Джеффрі Берман відомий тим, що він вів кілька справ проти осіб, які вважалися наближеними до Трампа, в тому числі - ексмера Нью-Йорка Руді Джуліані і його колишніх співробітників Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Лев Парнас був діловим партнером особистого адвоката президента США Руді Джуліані і, на думку критиків Трампа, міг відігравати центральну роль в спробі президента чинити тиск на Україну з метою ініціювати розслідування проти сина тоді ще ймовірного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

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Крім того, Берман вів розслідування у справі колишнього адвоката Трампа Майкла Коена, засудженого до трьох років в'язниці за лжесвідчення в Конгресі, а також у справі покійного мультимільйонера Джеффрі Епштейна, обвинуваченого в сексуальній торгівлі неповнолітніми.

Реакція демократів на звільнення Джеффрі Бермана

Що конкретно призвело до конфлікту між Берманом і урядом США, достеменно невідомо. Однак у Демократичній партії заявили, що розглянуть обставини справи.

"Це звільнення тхне можливим порушенням правового процесу", - заявив в зв'язку з цим сенатор від демократів Чак Шумер. Голова комітету з юстиції Палати представників Джеррі Надлер повідомив, що запросить Бермана для надання свідчень. Очолюваний Надлера комітет займається розслідуванням випадків можливого політичного тиску на мін'юст.

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