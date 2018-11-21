 Трамп заявив, що біженці з Центральної Америки залишаться в Мексиці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2018

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Новини

Трамп заявив, що біженці з Центральної Америки залишаться в Мексиці

Вашингтон та Мехіко дійшли згоди щодо мігрантів на кордоні Мексики й США, повідомив американський президент Дональд Трамп. У Мехіко досягнення такої угоди заперечують.

Мігранти в Мексиці на кордоні зі США

Мігранти в Мексиці на кордоні зі США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що тисячі мігрантів з країн Центральної Америки, які перебувають тепер на кордоні Мексики й США, залишатимуться поки що в Мексиці. Вони перебуватимуть на мексиканській території, поки американські суди розглядатимуть у індивідуальному порядку їхні заяви на отримання притулку. Лише після ухвалення позитивного рішення, таких шукачів притулку впускатимуть на територію США. "Всі залишатимуться в Мексиці", - написав Трамп ввечері суботи, 24 листопада, в мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

 

Раніше про схожу домовленість повідомляло видання The Washington Post. Посилаючись на слова мексиканської сенаторки Ольги Санчес Кордеро, котра з 1 грудня обійматиме пост міністерки внутрішніх справ Мексики, видання уточнювало, що поки що текст угоди ще не підписали. Планується, що окремі деталі цього договору ще обговорюватимуться, зазначало видання.

Натомість сама майбутня членкиня мексиканського уряду заперечила в розмові з журналістами інформагенції Reuters існування такого договору. За словами Кордеро, сторони досі ведуть переговори щодо цієї ситуації. Майбутній уряд зможе укладати будь-які договори лише з моменту офіційного отримання повноважень, зазначила Ольга Санчес Кордеро. 

Також вона виключила можливість проголошення Мексики "безпечною країною", про що раніше, посилаючись на неї, повідомляли журналісти The Washington Post. Такий крок дозволив би шукачам притулку з латиноамериканських країн залишатися в Мексиці.

Активісти та правозахисники вже давно застерігали від надання Мексиці такого статусу. На їхню думку, мексиканський уряд не може гарантувати безпеку шукачам притулку.

Нині на кордоні США з боку Мексики зібралося кілька тисяч мігрантів з Гондурасу, Сальвадору й Гватемали, які мають намір попросити політичного притулку в США.

Раніше Дональд Трамп звинуватив латиноамериканські країни в бездіяльності і пригрозив перекрити кордон з Мексикою. Крім того, уряд США направив у прикордонні з Мексикою регіони майже шість тисяч військових для підтримки прикордонників. Трамп також дозволив американським солдатам застосувати зброю в разі потреби.

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